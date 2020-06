Le pagelle della Juve - Bernardeschi MVP, che Joya Dybala. Danilo inguaia Sarri

vedi letture

Juve batte Bologna: 2-0 al Dall’Ara.

(23’ Cristiano Ronaldo, 36’ Dybala)

Szczesny 5,5 - Quanti rischi. Decisamente di troppo, per uno come lui, le apprensioni in palleggio basso. Attento fra i pali.

Cuadrado 6,5 - Spinge e difende. Ormai terzino destro completo, in entrambe le fasi di gioco. Una certezza.

Bonucci 7 - Come sopra, altra sicurezza per Sarri. Imperioso, risolve tante situazioni potenzialmente complicate con una semplicità inaudita.

De Ligt 6,5 - A tratti fin troppo irruente. Gioca d’anticipo e vince quasi tutti contrasti.

De Sciglio 6 - Qualche sgroppata offensiva, poca sofferenza su Orsolini, il nemico pubblico numero uno. In una sortita si ferma: brutte notizie per Sarri? (Dal 66’ Danilo 4 - Male, malissimo. Entra, offre poco e nei minuti finali rimedia un rosso evitabilissimo. E complica la vita a Sarri).

Bentancur 6,5 - Il migliore del centrocampo bianconero. Quantità e qualità, come si suol dire: il futuro è tutto suo.

Pjanic 6 - Il conteggio dei tocchi si ferma a 34. Dove sono finiti i 150 chiesti da Sarri? In crescita (non che ci volesse molto) rispetto alle ultime uscite, ma si limita al compitino. (Dal 70’ Ramsey 6 - Ha poco tempo per incidere).

Rabiot 6,5 - L’attesa resta. Prima o poi gli si vedrà fare una cosa “da Juve”. Stavolta va esente da critiche: in una partita lenta e accesa dai lampi di genio di quei tre davanti, è perfettamente a suo agio. (Dal 70’ Matuidi 6 - Entra e picchia. Non avrà acuti offensivi, ma risponde sempre presente).

Bernardeschi 7 - CR7 segna, Dybala pure. Ma al Dall’Ara è Berna Show. Offre un tacco che è una delizia, poi solo il palo gli nega il gol personale. Sempre pimpante e ficcante. Serata da MVP.

Dybala 7 - Un gioiello. Difficile definire altrimenti la rete del 2-0, un bolide di mancino dei suoi. Bello come i suoi tocchi. Sempre al centro della manovra, fa il Pjanic e il CR7. La Juve non può non ripartire da Dybala. (Dal 79’ Douglas Costa s.v.).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Il gol c’è. Un altro viene annullato per fuorigioco non suo. Rompe il digiuno dal dischetto, non sempre punge quanto la sua fama.

Sarri 6,5 - Indovina la scelta Bernardeschi. Mette sotto il Bologna e non rischia quasi mai. Doveva vincere, l’ha fatto. Ora deve pescare un terzino sinistro per la gara contro il Lecce.