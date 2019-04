Le pagelle della Juve - Bonucci implacabile, Can ovunque. Kean sentenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

Szczesny 6 - Nella prima frazione non deve nemmeno sporcarsi i guantoni, idem nella ripresa. Nonostante qualche azione interessante del Cagliari.

Caceres 6,5 - Ha spazio per avanzare nei primi 45', sfiorando anche il gol in avvio. Costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare alla gamba sinistra. (Dal 62' Bentancur 6,5 - In campo con la consapevolezza del calciatore che deve gestire la situazione sulla linea mediana, senza però rinunciare ad attaccare. Fa esattamente così, servendo l'assist a Kean).

Bonucci 7 - Efficace quanto elegante nelle retrovie, spietato quando si tratta di entrare in area avversaria. Si infila nella terra di nessuno e colpisce di testa per il gol dello 0-1, sorprendendo ben quattro avversari che stavano provando a rimediare alla mancata marcatura del centrale bianconero.

Chiellini 6,5 - Quasi mai in difficoltà, con Caceres e Bonucci dà la sensazione di essere imperforabile. Mette il bavaglio a Pavoletti quando l'ex Napoli transita dalle sue parti.

De Sciglio 6 - Corre tanto nella prima frazione, in fase di appoggio si fa vedere con una certa continuità.

Emre Can 7 - Qualità e personalità al servizio del centrocampo juventino. Non solo, perché viene arretrato in difesa nell'ultima mezzora e intepreta al meglio quel ruolo. Recupera, rincorre e propone, senza mai andare in affanno.

Pjanic 6,5 - Rende inutile la pressione cagliaritana, resta il faro del centrocampo bianconero.

Matuidi 6 - Non brilla nel corso del primo tempo, fornisce l'assist a Bernardeschi nella ripresa ma Kean toglie la palla dallo specchio. Sempre presente quando c'è da usare il fisico.

Alex Sandro 6 - Come De Sciglio, galoppa sulla sua corsia e schiaccia Srna concedendogli praticamente zero metri di spazio.

Bernardeschi 6 - Parte sul centrodestra, tenta la giocata e l'accelerata fin dall'avvio. Suo il corner che ispira Bonucci per il vantaggio, sfiora anche la gioia personale. Solo l'imprecisione (e la sfortuna) gli negano il gol.

Kean 6,5 - Ammonito al 20' per simulazione in area avversaria, ingaggia un lungo duello con Cragno, Pisacane e Ceppitelli che riesce a vincere al minuto 85'. Palla in fondo al sacco, per il classe 2000 si tratta del quarto gol in Serie A.