Le pagelle della Juve - Buffon pararigori, Higuain meglio di Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS-INTER 1-1 (4-3 ai rigori)

Szczesny 6,5 - Bruttino da vedere, ma efficace nelle deviazioni su Sensi e Brozovic. Bravo, invece, sempre sul croato per evitare lo 0-2. Incolpevole sull'autorete di De Ligt (dal 46' Buffon 7 - Inizia con una parata, abbastanza semplice, sul sinistro di Perisic, ma è bravo a bloccare. Poi dice di no anche a Esposito. Para tre rigori ed è decisivo).

Cancelo 5,5 - Non spinge quanto dovrebbe, soffre Dalbert e Perisic quando si allarga. Crossa un po' troppo dalla trequarti, viene bucato da Perisic in qualche circostanza.

Bonucci 6 - Difficile passare dalle sue parti, Esposito è da normale amministrazione e può contare sul compagno di reparto.

De Ligt 5 - L'autogol è una macchia perché derivato da un movimento goffo, per il resto giganteggia anche troppo facilmente. Grande fisicità, da rivedere contro avversari più scafati (dal 46' Demiral 6,5 - Esposito è troppo tenero per lui, con un paio di tackle blocca anche Perisic).

De Sciglio 5,5 - Candreva non affonda più di tanto, però qualche piccolo pericolo lo crea.

Pjanic 5 - Meno preciso rispetto al solito, perde la sfida a distanza con Sensi (dal 65' Can s.v.)

Matuidi 5 - Lavoro oscuro, anche troppo, non riesce a cucire come al suo solito.

Rabiot 5 - Andamento lento, poco propositivo. Il primo tempo è molto insufficiente, nella seconda frazione cresce come tutta la Juventus.

Bernardeschi 6 - Qualche volta si accende, ma nella gran parte del primo tempo sonnecchia. Sul finire ha due occasioni, bella quella orchestrata con Higuain, ha già ottimo passo.

Higuain 6 - Il principale indiziato per andarsene, in attacco, che diventa titolare. Non fa male nei (pochi) palloni che gli arrivano, forse è un po' indisponente: ha bisogno del gol e di fiducia (dal 46' Mandzukic 5 - Si vede poco, meno dell'argentino).

Ronaldo 6,5 - Pronti-via va subito al tiro, poi viene braccato dai difensori interisti. È il più pericoloso, c'è bisogno del fallo sistematico per fermarlo, fino a quando arriva la punizione del pareggio.