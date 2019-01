Le pagelle della Juve - Can il migliore, Berna sugli scudi. CR7 impreciso

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-ChievoVerona 3-0

(13' Douglas Costa, 45' Emre Can, 84' Rugani)

Perin 6 - C'è lavoro anche per lui: niente di straordinario, ma si fa trovare pronto sulle conclusioni di Meggiorini e Rossettini.

De Sciglio 6 - Quanto a fase offensiva, la differenza con Cancelo è fin troppo evidente. Utile e pulito per il resto.

Rugani 7 - Zero sbavature dietro, trova anche la gioia personale, la prima in questa stagione, al termine di una partita condotta in porto senza patemi.

Chiellini 6 - Per una sera non serve che sia grande protagonista. Ordinaria amministrazione.

Alex Sandro 6 - Dà continui segnali di crescita. Sfiora anche la rete, negatagli da Sorrentino. (Dall'89' Kean s.v. -).

Bernardeschi 7 - In stato di grazia a livello fisico, è il migliore dei suoi nel primo tempo. Meno incisivo nella ripresa, ma porta a casa l'assist per il definitivo 3-0. (Dall'86' Spinazzola s.v. -).

Emre Can 7,5 - Ruvido nei contrasti, preciso nella manovra. Scarta con freddezza il cioccolatino servitogli da Dybala, segnano il 2-0 e capitalizzando la lunga manovra dei suoi. Gran partita.

Matuidi 6,5 - Imprescindibile, e non è una novità. Davanti si vede poco, ma nel lavoro sporco è uno dei migliori.

Douglas Costa 7 - Anarchico e devastante: il brasiliano è quel che è, inutile chiedergli altro. Sblocca la gara con una saetta da fuori: primo gol in stagione per lui. Cala ed esce nella ripresa. (Dal 76' Bentancur 6 - Entra a partita già decisa).

Dybala 7 - Le critiche gli scorrono addosso. E pare che nel suo nuovo ruolo di fantasista si diverta anche parecchio. Il filtrante per il 2-0 di Emre Can è una perla rara: ne offre anche altre ma i compagni non raccolgono e lui cerca senza successo di mettersi in proprio.

Cristiano Ronaldo 5 - Il suo movimento e il suo tocco portano al gol Douglas Costa, dopodiché inizia la consueta ricerca della gioia personale. Senza trovarla: nella ripresa non inquadra quasi mai la porta, se non su rigore. Che però Sorrentino gli para. Serata no.