Le pagelle della Juve - CR7 decisivo anche a secco. Bentancur il migliore

JUVENTUS-CAGLIARI 3-1 (1' Dybala, 39' aut. Bradaric, 87' Cuadrado; 37' Joao Pedro)

Szczesny 6,5 - Fa da contraerea sul guizzo di Pavoletti al 19': gran parata. Non può molto sulla rete di Joao Pedro, autorevole sia in uscita che coi piedi.

Cancelo 5 - Meno dirompente che in altre occasioni. E troppo morbido sull'1-1.

Bonucci 6,5 - Pavoletti è un gran brutto cliente, riesce a domarlo sulle palle alte.

Benatia 6,5 - Qualche sbavatura nel disimpegno, soprattutto a inizio partita. Come Bonucci, forse anche di più, regge il confronto aereo con Pavoloso.

De Sciglio 6 - Seconda gara consecutiva da titolare. Fa quello che ci si aspetta.

Bentancur 7 - Il migliore dei suoi nel primo tempo e forse in tutti i 90 minuti. Suo l'assist per l'1-0, nel finale meriterebbe il gol.

Pjanic 6 - La fotografia di una Juve che ha tutta l'intenzione di fare il compitino, sbrigare la pratica e pensare alla Champions. Qualche giocata delle sue, senza illuminare la serata dell'Allianz Stadium. (Dal 70' Alex Sandro 6 - Schierato nell'inedito ruolo di mezzala, si guadagna un paio di punizioni interessanti).

Matuidi 6,5 - Che dire. C'è sempre, c'è comunque. Quando la palla è nella sua orbita, per gli avversari è meglio girare alla larga. Esce acciaccato: è imprescindibile per Allegri. (Dall'82' Barzagli s.v. -).

Douglas Costa 6,5 - Allegri ci ripensa dopo 45 minuti e lo sostituisce con Cuadrado. Il numero 11, però, non aveva fatto male: la sua anarchia tattica, rimproveratagli dal tecnico, può anche essere una risorsa in più per la Juve. E sull'autogol di Bradaric c'è il suo zampino. (Dal 46' Cuadrado 6,5 - Più ordinato del collega, nel finale segna anche il gol che fissa il risultato sul definitivo 3-1).

Cristiano Ronaldo 7 - Decisivo anche senza segnare. Propizia l'azione che porta all'autorete di Bradaric e serve l'assist a Cuadrado per il terzo gol. Soprattutto, si prende sulle spalle la Juve nei momenti di difficoltà. E avrebbe meritato la gioia personale.

Dybala 6,5 - Pronti via, sblocca il match: chirurgico nel capitalizzare il suggerimento di Bentancur. Poi si accende a intermittenza.