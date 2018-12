Le pagelle della Juve - CR7 freddo. Mandzukic trascina, A. Sandro rischia

© foto di www.imagephotoagency.it

Torino-Juventus 0-1 (70' Ronaldo)

Perin 6,5 - Ordinaria amministrazione. Bravo, però, su Izzo nel finale del primo tempo.

De Sciglio 6 - Come sopra. Poche sortite offensive, tanta attenzione in fase difensiva.

Bonucci 5,5 - Più di una sbavatura sulle palle inattive, anche se ovviamente si guarda il pelo nell'uovo. Più o meno.

Chiellini 6,5 - "Per fortuna che Giorgio è sveglio". Le parole di Allegri alla sua panchina potrebbero riassumere l'importanza del capitano nella difesa bianconera.

Alex Sandro 5,5 - Dopo il rigore di Berna, rischia grosso su Zaza. Con un altro metro di valutazione, sarebbe stato calcio dal dischetto anche quello.

Emre Can 5,5 - Aveva voglia di tornare e si vede anche troppo. Irruento su Sirigu, sbaglia più di un pallone. In evidente crescita nel finale di gara.

Pjanic 6 - In difficoltà sul manto erboso congelato, mette ordine nella serata di Torino.

Matuidi 6,5 - Come spesso gli capita, il migliore del centrocampo. Copre tutti i settori della mediana.

Dybala 5,5 - Il raccordo stasera funziona poco. In cerca di una posizione, va spesso a destra ma non punge. Negli ultimi 20 minuti è tra i migliori, ma che abbia un'intelligenza tattica diversa non lo si scopre oggi.

Cristiano Ronaldo 6 - A palla in movimento, sbaglia parecchio. Di fatto, almeno due gol. Più la punizione spedita in fallo laterale. Più il fuorigio che invalida il 2-0. Però l'1-0 lo segna lui, dal dischetto è freddo come nessun altro. E decide il derby.

Mandzukic 7 - A proposito di calciatori decisivi, lui è il vero uomo derby di stasera. Si procura il rigore che vale i tre punti, segna pure il 2-0 che avrebbe chiuso la partita ma Guida annulla per una deviazione minima di Ronaldo. Trascinatore.