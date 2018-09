Le pagelle della Juve - CR7 ispira, Mandzukic rimonta e Bonucci la chiude

Risultato finale: Juventus-Napoli 3-1

Szczesny 6 - Il palo lo aiuta al 6’ su conclusione dal limite di Zielinski, non può nulla sull’azione del momentaneo vantaggio azzurro pochi minuti dopo. Bravo e fortunato sulla conclusione di Callejon, che gli indirizza la palla sui guantoni.

Cancelo 6,5 - Come sempre cerca l’incursione sulla propria corsia, soffre in qualche occasione Zielinski ma la sua prestazione è più che positiva.

Bonucci 6,5 Sbaglia il passaggio in occasione del gol partenopeo, poi tiene in ordine la difesa. Nel finale riscatta l’errore iniziale chiudendo la gara realizzando il definitivo 3-1.

Chiellini 6,5 - Gestisce pallone e uomini senza troppa difficoltà, qualche volta cerca l’incursione nella metà campo avversaria.

Alex Sandro 6 - Si sacrifica e spinge meno che in altre occasioni. Importante, però, la scelta di Allegri sull’esterno brasiliano.

Emre Can 6,5 - Non è appariscente ma riesce a fermare gli avversari in qualche moto. Cresce col passare dei minuti. (Dal 62’ Bentancur 6 - Entra e tiene bloccato il centrocampo).

Pjanic 6,5 - I primi minuti sono difficili per lui, esce fuori alla distanza. Quando trova gli spazi riesce a essere importante per la manovra bianconera.

Matuidi 7 - Corre dall’inizio alla fine, senza soluzione di continuità. Attacca gli avversari e gli spazi senza distinzione.

Dybala 6 - Viene incaricato di giocare tra le linee, il Napoli lo tiene inizialmente a bada e l’argentino è costretto a indietreggiare per prendere palla. Cresce alla distanza, procura il secondo giallo a Rui. (Dal 64’ Bernardeschi 6,5 - Più dinamico dell’ex Palermo, sfrutta la sua freschezza e la sua tecnica).

Mandzukic 7,5 - Fa movimento fin dai primissimi minuti, timbra il pari al 26’ con un comodo colpo di testa su suggerimento di Ronaldo e si ripete a inizio ripresa a porta sguarnita. (Dall’84’ Cuadrado sv - In campo nei minuti finali per tenere la squadra nella metà campo avversaria).

Ronaldo 8 - Scalda le mani di Ospina un paio di volte in avvio con conclusioni centrali, ispira i gol di Mandzukic prima con un cross e successivamente - in modo involontario - dopo aver colpito il palo alla destra di Ospina. Fa lo stesso sulla terza rete con il tocco di testa a liberare Bonucci.