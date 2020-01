Le pagelle della Juve - CR7 non basta. Pasticcio Szczesny-Cuadrado

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 5,5 - Sorpreso dal tiro da fuori di Insigne che porta al vantaggio del Napoli con Zielinski. Non certo perfetta la sua respinta. Sul secondo gol non può niente, soprattutto a causa della deviazione di De Ligt.

Cuadrado 5 - Colpevolmente fermo quando si fa anticipare da Zielinski dopo la respinta di Szczsny in occasione del gol dell'1-0. Prova a incidere, ma senza successo, in fase offensiva.

De Ligt 6 - Partita attenta dell'olandese che conferma i suoi progressi anche in una serata complicata come quella del San Paolo. Non entra in negativo nell'occasione del gol del vantaggio del Napoli mentre sul secondo la sua deviazione, seppur impercettibile, è decisiva.

Bonucci 6 - Sbaglia poco e niente. Non certo la sua migliore prestazione da capitano della Juve ma la sua partita è comunque sufficiente.

Alex Sandro 5,5 - Non spinge praticamente mai e partecipa pochissimo al gioco. Non ha colpe sui gol ma da terzino della Juventus deve fare sicuramente di più.

Bentancur 5,5 - Inizia la sua partita da interno di centrocampo ma dopo l'uscita dal campo di Pjanic tocca a lui agire da regista. Meno brillante del solito, serata non certo da incorniciare al San Paolo, nonostante il bellissimo assist per Ronaldo che porta al 2-1.

Pjanic 6 - Fin quando resta in campo tocca tantissimi palloni. Il gioco passa spesso e volentieri dai suoi piedi ma dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa è costretto a lasciare la partita per infortunio. (Dal 50' Rabiot 5,5 - Fa fatica a trovare il ritmo e anche in avanti si vede pochissimo).

Matuidi 5,5 - Poca brillantezza per il francese che combatte in mezzo al campo senza però emergere praticamente mai. (Dal 72' Bernardeschi 6 - Entra nel momento più difficile della partita e in un ruolo non suo. Difficile chiedergli di più).

Dybala 5 - Dei tre del tridente è quello che va a cercarsi la palla più indietro di tutti. Zero tiri in porta e zero assist per i compagni, fino a quando Sarri lo richiama in panchina. (Dal 72' Douglas Costa 6 - Prova a scardinare la difesa del Napoli ma non è preciso).

Higuain 5,5 - Ci prova a inizio ripresa con un diagonale bloccato però a terra da Meret. Per il resto prova a smarcarsi senza fortuna: Di Lorenzo e Manolas lo ingabbiano molto bene.

Ronaldo 6 - Si nota per la prima volta nell'azione del gol che Mariani gli annulla dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa. Invisibile poi fino al 90' quando segna per l'ottava giornata consecutiva in questo campionato.