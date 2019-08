Le pagelle della Juve - CR7 spara a salve, De Sciglio cancella Gervinho

Risultato finale: Parma 0, Juventus 1.

Szczesny 6 - Inglese lo impegna in apertura, ma è l'unica vera parata della sua partita e il polacco non rischia nulla.

De Sciglio 7 - Gervinho è un cliente ostico e non si sposta (quasi) mai dalla sua zona. Gara diligentissima, seppur prima di guizzi offensivi.

Bonucci 6,5 - Poco lavoro nonostante Inglese graviti spesso nella sua zona: con l'aiuto di Chiellini tiene botta senza rischiare nulla sul pur volenteroso attaccante ex Chievo.

Chiellini 6,5 - Scaltro nel correggere in porta l'innocuo tiro di Alex Sandro, in difesa è la consueta colonna: invalicabile, sicuro, un vero capitano.

Alex Sandro 6,5 - Attivissimo, forse anche troppo: rischia di combinare qualche pasticcio ma c'è il suo zampino sul vantaggio di Chiellini, che tocca in rete un tiro ben indirizzato dall'esterno brasiliano.

Khedira 6 - A parte un brutto pallone perso davanti all'area di rigore non demerita: Martusciello gli concede un'ora e dopo il giallo, non rischia. Dal 63' Rabiot 6 - Non dà la scossa che serviva a centrocampo, anzi perde subito un pallone sanguinoso e fatica ad entrare nei meccanismi.

Pjanic 6,5 - Pienamente in sintonia con il sarrismo: gioca ad un tocco, fa girare la squadra senza strafare e in generale appare pienamente in controllo del gioco.

Matuidi 6 - Tanto lavoro oscuro, ma in fase di inserimento si vede pochissimo: il gioco di Sarri di certo non agevola, ma era lecito aspettarsi qualcosa in più.

Douglas Costa 6 - Ottimo primo tempo per il brasiliano, imprendibile per tutti quando accelera. Ripresa molto diversa, forse per una questione di condizione ancora imperfetta. Dal 72' Cuadrado sv.

Higuain 6 - Intesa eccellente con Ronaldo, a cui serve un pallone dolce dolce per il bis. Dal punto di vista della pericolosità però può fare decisamente meglio. Dall'83' Bernadeschi sv.

Cristiano Ronaldo 5 - Opaco, sicuramente poco freddo in zona gol ma quanto mai voglioso di sbloccarsi subito: quando trova la misura, il VAR lo castiga, poi ci pensa Sepe.