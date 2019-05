Le pagelle della Juve - Cristiano Ronaldo decolla, Pjanic da incubo

© foto di www.imagephotoagency.it

JUVENTUS-TORINO 1-1 (85' Cristiano Ronaldo; 17' Lukic)

Szczesny 6 - A conti fatti, poco impegnato. Non può molto sul gol di Lukic, si disimpegna bene quando i compagni lo cercano con improbabili retropassaggi.

Cancelo 6 - Non libera i cavalli del motore: qualche buon tocco in avanti e poco altro. Sembra in riserva.

Bonucci 5,5 - Latita nell'impostazione, chiude con un giallo una partita trascorsa sempre all'inseguimento di Belotti.

Chiellini 6,5 - Al solito: mette le pezze sulle sbavature del compagno. Anche lui corre parecchio dietro al Gallo, ma con meno sbavature.

Spinazzola 7 - Cresce col passare dei minuti. Nel secondo tempo prova anche a mettersi in proprio, con un'azione strepitosa e sfortunata. Poi mette il traversone che Ronaldo spedisce in rete.

Cuadrado 5 - I fischi dell'Allianz dicono molto della partita del colombiano. Impreciso in troppe occasioni. Esce beccato dal suo pubblico. (Dal 79' Pereira s.v. -).

Pjanic 4,5 - Primo tempo da incubo. Regala a Lukic il pallone che vale l'1-0 e sbaglia più o meno qualsiasi cosa. Non fa molto per redimersi nel corso della ripresa.

Matuidi 6 - Anche lui pare vicino ad avere finito la benzina, o quasi. Però c'è sempre, in entrambe le fasi.

Bernardeschi 5,5 - Sprecone sotto porta e mai davvero incisivo anche lontano dall'area avversaria. Il gol gli manca e il nervosismo si vede nel finale. (Dall'87' De Sciglio s.v. -).

Kean 6 - Ha voglia di spaccare il mondo. E anche di servire Ronaldo, vista la quantità di palloni scaricati in area sin dai primissimi minuti. Il colpo gli resta in canna.

Cristiano Ronaldo 7 - Possiamo averlo visto mille volte, anche un milione di volte. Ma la sua ascensione verticale quando si tratta di colpire di testa fa sempre impressione. Riscatta col gol una partita in cui non era stato sempre all'altezza della sua fama.