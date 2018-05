Le pagelle della Juve - Douglas Costa ribalta la gara, Buffon colpevole

Risultato finale: Juventus-Bologna 3-1

Buffon 5 - Un tocco corto scellerato, che stende il tappeto al rigore poi trasformato da Verdi, che lo beffa con la rincorsa astutamente architettata dagli undici metri. Si rifà (parzialmente) con il bel tuffo su Krafth, e il rammendo agevole su Destro.

Cuadrado 6,5 - È più libero da oneri difensivi rispetto alla sfida di San Siro. Un paio di sterzate delle sue nei primi quarantacinque, ma non emerge. Sale in cattedra dopo l'intervallo: il suo tracciante innesca l'autorete di De Maio.

Barzagli 6 - Gli scivoloni contro l'Inter sono ormai alle spalle: non sbaglia un disimpegno, prendendo per mano la linea con la solita leadership. Rammendi sempre sereni, nessun affanno contro gli attaccanti rossoblu.

Rugani 5,5 - Macchiato dalla gaffe di Buffon, ma è graziato da Irrati, che gli sventola il giallo anziché espellerlo per fallo da ultimo uomo. Ringrazia e adotta un atteggiamento più prudente, duettando impeccabilmente con Barzagli.

Asamoah 6 - Usato sicuro: terzo centrale in fase di non possesso, laterale basso in quella di palleggio. Alterna le due posizioni con disinvoltura, ed è a suo agio con i dettami tattici ormai consolidati di mister Allegri.

Khedira 6,5 - Un'ora abbondante in cui si lascia inghiottire dall'abnegazione difensiva del Bologna. Al minuto sessantatré la svolta: aiutandosi forse con uno spintone illecito, si libera della marcatura di Keita e sigla il sorpasso di controbalzo.

Marchisio 6 - Allegri lo preferisce a Bentancur: chance rara nella stagione travagliata del Principino, che lui non si lascia sfuggire. Tanta pulizia in mediana: la sventagliata di prima per Higuain la giocata migliore della sua prova.

Matuidi 5,5 - Nel desolato primo tempo bianconero non c'è spazio per le incursioni del francese. Non si districa nelle intasate linee in mediana: l'unico sussulto è una frustata di testa che non dà noie a Mirante. Rilevato da Douglas Costa dopo l'intervallo. (Dal 46' Douglas Costa 7,5 - Ribalta la gara: due assist e diverse finezze da applausi).

Dybala 6,5 - Pare nascondersi per una fetta considerevole di gara, rianimato dalla luce riflessa dell'abbagliante Douglas Costa, che gli serve l'assist per il centro di mancino. La sua rete chiude virtualmente la gara, ma servirà di più contro il Milan.

Higuain 6 - L'obiettivo perenne è non concedere riferimenti ai centrali del Bologna: lavoro sporco e qualche buona sponda per i compagni. Rimane però a secco: cestina un'occasione nelle prime battute, poi non graffia come vorrebbe.

Alex Sandro 6 - È ingabbiato nella prima metà, anche se qualche guizzo arriva, vedasi ad esempio la torsione di testa sul traversone di Dybala. Quasi scolastico, ma sufficientemente guadingo nella ripresa: non commette sbavature, e presidia a dovere il binario di competenza. (Dall'84' Bernardeschi s.v.).