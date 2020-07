Le pagelle della Juve - Dybala, dalla panchina a MVP. Ronaldo mattatore con due gol facili

vedi letture

JUVENTUS-LAZIO 2-1

(51' e 55' Cristiano Ronaldo; 83' Immobile)

Szczesny 6,5 - Un'uscita imperfetta nel finale, dopo una bella parata su Anderson. Intuisce ma non neutralizza il rigore di Immobile, decisivo sulla punizione di Milinkovic-Savic negli ultimi secondi.

Cuadrado 6,5 - Soffre la verve di Anderson nei primissimi minuti, poi prende campo e se lo tiene. Decisivo con la qualità nell'uscita del pallone.

De Ligt 6,5 - Una solida realtà, una granitica certezza. Sbaglia poco e nulla, a tratti davvero dominante

Bonucci 5,5 - Chiude con la timidezza che porta al penalty trasformato da Immobile e quindi al 2-1 biancoceleste. Fin lì, tutto bene e anche benissimo, sia nell'impostare che nel difendere. Ma l'errore regala un finale di ferro e fuoco ai suoi compagni.

Alex Sandro 6 - Dopo il gol al Sassuolo, cerca il bis e solo il palo glielo nega. Lazzari è una brutta gatta da pelare: duello alla pari, a conti fatti.

Ramsey 6 - Dura un'ora, anche meno. Ma finché è in partita regala degli sprazzi che sono davvero un bel vedere. (Dal 57' Matuidi 6 - Sarri cerca sostanza e la trova).

Bentancur 6,5 - È pronto. Regista al posto di Pjanic nel big match con i biancocelesti, è impressionante per la sua capacità di coniugare pulizia e grinta.

Rabiot 7 - Altro passo in avanti, per il francese che sgroppa e mette paura alla difesa della Lazio. Al cospetto di Milinkovic-Savic, il miglior centrocampista visto stasera allo Stadium.

Douglas Costa 5,5 - Meglio a gara in corsa. Qualche bella accelerazione, qualche intuizione, punge poco e scappa ancora meno ai difensori biancocelesti. (Dal 57' Danilo 5,5 - Entra così così, si becca anche un giallo).

Dybala 7,5 - Il signore qui sotto segna, ma è lui che fa la differenza in questa squadra. Disegna calcio, offre cappuccini e cornetti alla difesa avversaria, regala a CR7 il 2-0 e potenzialmente anche il terzo gol. E pensare che doveva partire dalla panchina. (Dall'89' Rugani s.v.).

Cristiano Ronaldo 7,5 - Si conquista e trasforma il rigore che sblocca la gara. Poi ringrazia Dybala per il gentile omaggio. Sfiora il 3-0, sale a quota 30 gol in questo campionato. Due gol facili, ma si diventa leggende anche così.

Sarri 6,5 - La Juve vince ma non gli assomiglia. O almeno non assomiglia a quello che tutti ci immaginavamo a inizio stagione. Però, appunto, vince. Anche con un po' di fortuna: quella, non ce ne voglia Higuain, che manda in campo Dybala dal primo minuto. Ha le mani sullo Scudetto.