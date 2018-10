Le pagelle della Juve - Dybala ruba la scena a Cristiano Ronaldo

Fonte: Inviato a Manchester

Manchester United-Juventus 0-1 (17' Dyala)

Szczesny 6,5 - Pare la solita serata da spettatore non pagante fin quando Pogba non cerca la porta per trovare il palo. Decisivo nelle uscite alte.

Cancelo 6 - Dà sempre l’impressione di poter sfuggire a qualsiasi avversario, ma oggi non affonda il colpo. (Dall’87’ Douglas Costa s.v.).

Bonucci 6,5 - Qualche leggerezza in disimpegno nel finale, ma pare aver imparato la lezione Genoa. E sfiora anche il gol.

Chiellini 7 - Lukaku riesce a far sembrare piccolo un gigante come lui. Che però annulla senza grosse difficoltà il centravanti belga.

Alex Sandro 7- Sembra tornato. Molto attento in fase difensiva, si concede qualche sgroppata offensiva. E, forse per la prima volta, vince il duello a distanza con Cancelo.

Bentancur 6,5 - Vicino al gol nel primo tempo, lotta alla pari con giganti come Matic e Pogba.

Pjanic 6 - Primo tempo da incorniciare, e infatti la Juve domina. Cala vistosamente nella ripresa, e infatti la Juve soffre.

Matuidi 7 - Uomo ovunque del centrocampo di Allegri. Vicino anche al gol nel primo tempo, tiene la squadra a gala nella ripresa.

Cuadrado 6 - Più attento in fase di non possesso che quando si tratta di creare pericoli agli avversari. (Dall’81’ Barzagli s.v.).

Dybala 7,5 - Come Del Piero, trascina la sua Juve alla vittoria all’Old Trafford, 22 anni dopo Pinturicchio. Gioca un primo tempo da campione assoluto, nella ripresa la squadra non tiene il suo passo. Ruba la scena a CR7. (Dal 78’ Bernardeschi s.v.-).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Come sopra. Nella sua serata, a brillare è soprattutto Dybala. Il gol dell’argentino, a dirla tutta, nasce da una sua azione. Poi però non riesce a essere concreto: dribbling, tocchi, tiri, tutto bello. Ma non è stato lui il protagonista stasera.