Le pagelle della Juve - Dybala segna e si diverte, Matuidi è ovunque

Juventus-Bologna 2-0 (12’ Dybala, 16’ Matuidi)

Perin 6 - Da spettatore in panchina a spettatore in campo, o quasi. Primo intervento al 28’ su Falcinelli, per il secondo tiro deve aspettare 50 minuti senza incorrere in grosse difficoltà.

Barzagli 6,5 - Fascia da capitano al braccio e si va a comandare. Dalle sue parti gli attaccanti del Bologna non ci provano neanche. Esce tra gli applausi dei suoi tifosi. (Dall’85’ Alex Sandro s.v.).

Bonucci 6,5 - Torna il 3-5-2, tornano i suoi lanci. Si alterna a Pjanic nella costruzione della manovra dal basso, in difesa non ha alcun grattacapo.

Benatia 6 - Nel finale rischia (poco) per un contatto in area con Okwonkwo. Granitico ed elegante nelle altre (rare) occasioni in cui viene chiamato in causa.

Cuadrado 6,5 - Gran palla per guidare la ripartenza in occasione del raddoppio bianconero. Galoppa sulla fascia senza che Dijks possa mai contenerlo. (Dal 75’ Bernardeschi 6,5- Gioca appena un quarto d'ora. Basta a confermare la sensazione che sia il giocatore più in forma della rosa).

Bentancur 6,5 - Da un suo grande recupero nasce l’azione del 2-0. Netti passi avanti rispetto alla gara di Frosinone

Pjanic 6 - Controlla la manovra dei suoi e sembra quasi che gestisca anche quella avversaria. Rischia su Krejci a metà primo tempo. Pochi picchi, ma oggi non servono. Sabato c’è il Napoli e dopo un’ora di gioco Allegri può anche farne a meno. (Dal 63’ Can 6 - Nel finale ha la palla per rendere ancora più rotondo il risultato, ma la spreca).

Matuidi 7 - Ha subito l’occasione per sbloccare il match: sparacchia su Skorupski, ma Dybala ribatte in rete. Poi è il francese a siglare il raddoppio. Qualcuno dice che c’è ma non si vede. A noi pare che si veda, e si senta, eccome. Un po' ovunque

Cancelo 7 - La sensazione è che Mbaye non possa avere la meglio su di lui in nessuna delle due fasi di gioco. Lo svernicia in fase offensiva e lo riprende senza problemi nelle rare sgroppate in avanti senegalese. Sontuoso.

Dybala 7,5 - Gli bastano 12 minuti per sbloccare la gara, sbloccare sé stesso e forse dimenticare un avvio di stagione complicato. Poi gioca con una leggerezza che fin qui gli era stata ignota: pare che finalmente si diverta. E di conseguenza fa divertire. Ora si deve soltanto confermare.

Cristiano Ronaldo 6,5 - Oggi non segna, ma mette a referto l’assist per il 2-0 di Matuidi. E più in generale regala un po' di bellezza al pubblico dell’Allianz Stadium: il feeling con Dybala non è limitato ai social network.