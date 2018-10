Le pagelle della Juve - Dybala straripante, Cuadrado cresce alla distanza

JUVENTUS-YOUNG BOYS 3-0 (5’, 33’ e 69' Dybala)

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus batte Young Boys 3-0: tripletta di Dybala.

Szczesny 6 - Serata di ordinaria amministrazione. La fa bene, ma è pur sempre ordinaria.

Barzagli 6 - Non avrebbe avuto grandi responsabilità, ma l’unica vera occasione dello Young Boys (peraltro sull’1-0) arriva dalle sue parti. Per il resto della gara controlla gli avversari senza difficoltà

Bonucci 6,5 - Al suo primo lancio la Juve fa gol. Capisce l’antifona e crea pericoli coi suoi tocchi lunghi, specie nel primo tempo. Nessun problema in fase difensiva.

Benatia 6,5 - Ruvido quanto basta e serve. Dalle sue parti non si passa.

Cuadrado 7 - Malino nel primo tempo, in entrambe le fasi. Si riscatta con un grandissimo secondo tempo, in cui gli avversari non riescono a capire come stargli dietro.

Bernardeschi 6,5 - In forma straripante. E stasera con la tendenza a strafare. Combina bene con Dybala, tiene vicini centrocampo e attacco. Si intestardisce in un paio di occasioni nell’inseguire la gioia personale, ma l’esperimento può dirsi riuscito.

Pjanic 6 - Tutto (troppo) facile. Gestisce il centrocampo e cerca anche fortuna senza trovarla. Lascia persino un paio di punizioni a Bernardeschi: oggi non serve strafare.(Dal 69’ Khedira 6 - Rientro facile facile. Tiene bene il campo, un recupero importante).

Matuidi 7 - Esce per manifesta superiorità. Domina a centrocampo, salva la Juve sul potenziale 1-1 e propizia il 2-0. (Dal 46’ Emre Can 6 - Segue le orme di Pjanic, controllando la situazione senza strafare).

Alex Sandro 6 - Il contrario di Cuadrado: parte bene, chiude in leggero calo. Per quel che vale il secondo tempo, ovvio.

Dybala 8 - Allegri gli chiede un inno alla gioia e lui risponde. Pronti via e trova il gol, poi raddoppia e chiude con la tripletta. Avversario modesto, ma una Joya così grande farà comodo.

Mandzukic 6 - I difensori avversari sono dei giganti, ma lui di testa le prende comunque tutte. Non una delle migliori serate, ma l’ovazione all’uscita è garantita. (Dal 77’ Kean 6,5 - Mordeva il freno e si vede. Entra e ha voglia di mettersi in mostra, trova anche il gol ma in fuorigioco).