Le pagelle della Juve - Dybala trascina Sarri, Bentancur cresce ancora. CR7 c'è

GENOA-JUVENTUS 1-3

(76' Pinamonti; 50' Dybala, 56' Ronaldo, 73' Douglas Costa)

Szczesny 6 - Può poco o nulla sul gol, salva un eventuale 3-2 sempre di Pinamonti. Non molto impegnato.

Cuadrado 6 - Bene in spinta, a tratti dominante. Finisce a terra sul dribbling secco del 99 rossoblù: mezzo voto in meno.

De Ligt 6,5 - Prende per mano la difesa ed è una novità vista l'esperienza del suo compagno. Le critiche sono soltanto un ricordo, è una certezza.

Bonucci 6 - Come detto, stavolta si fa accompagnare, più di quanto non accompagni il giovane olandese. Non benissimo sul cross che vale il 2-1.

Danilo 5,5 - Torna e deve ricacciare le sensazioni negative tra rigore e rosso alle prime uscite. Fa il compitino.

Bentancur 7 - Cresce, a vista d'occhio. Chiude nella posizione che con ottime probabilità sarà sua in futuro, ma gioca un gran partita da mezzala. Su ogni palla, sempre pulito e puntuale.

Pjanic 6,5 - Forse gli effetti del mercato li immaginiamo noi. È il solito Miralem di questa ripresa: non male, ma neanche dominante. Qualche iniziativa lodevole, aumenta i giri del motore (supera i 100 tocchi) e dà il via al gol di Ronaldo. Comunque meglio. (Dal 74' Ramsey 5 - Entra e tempo tre minuti manda in porta... Pinamonti. Per sua fortuna c'è Szczesny).

Rabiot 5,5 - Si vede addirittura nell'area avversaria, pur senza fare male. Flemmatico come sempre: senza infamia e come al solito senza lode. (Dall'84' Matuidi s.v.).

Bernardeschi 6,5 - Forse giocare fuori casa gli allegerisce la pressione. Sta di fatto che, dopo Bologna, sforna un'altra prestazione concreta. Gli manca il gol: alla lunga non sarà un dettaglio. (Dal 66' Douglas Costa 7 - Il giochino funziona. Quindi giusto riproporlo. Fresco, a gara in corso, contro avversari stanchi, è praticamente una certezza. E infatti trova subito il 3-0).

Dybala 7,5 - Sblocca il risultato per la settima volta in questo campionato: è il trascinatore della Juventus. Che lo stava vendendo in estate, è sempre bene ricordarlo. Anche stavolta il gol è una perla, di slalom e di fino. (Dall'84' Olivieri s.v.).

Ronaldo 7 - Ci prova nel primo tempo, ci riesce nella ripresa. Torna alla rete su azione: un gol dei suoi, una sassata violenta dalla distanza che brucia Perin. Sono 24 in questa Serie A. Poi si riposa ed esce per la seconda volta in stagione. (Dal 74' Higuain 6 - Tenta una stoccata una, ma stavolta non trova la gloria).

Sarri 6,5 - A furia di aspettare una Juve sarrista, sembra quasi che ci si dimentichi la cosa più importante. Vincere. E lui vince tre volte su tre in campionato: punti facili? Sarà, ma intanto per la Vecchia Signora è cruciale farli. Funziona il giochino del poco turnover, perché la squadra è in sintonia e sembra aver trovato i giri giusti. Douglas Costa mossa a gara in corsa: funziona anche questo.