Le pagelle della Juve - Kean segna sempre, Dybala ancora in ombra

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di www.imagephotoagency.it

SPAL-Juventus 2-1 (49’ Bonifazi, 75’ Floccari; 30’ Kean)

Perin 6 - Può poco sui due gol, attento in altre circostanze.

De Sciglio 6 - Terzo di difesa perfetto per le idee del tecnico bianconero, sbaglia poco e tenta anche qualche sortita.

Barzagli 6 - Allegri lo schiera per fare 80 minuti e lui li porta a termine. I segni del tempo si vedono, ma l’esperienza non si discute e infatti la mette in campo.(Dall’81’ Bernardeschi -).

Gozzi 5,5 - Il piede non è raffinatissimo, il fisico c’è eccome. Ha potenziale e si vede, è un classe 2001 e si sente. Non benissimo sul gol di Floccari.

Cancelo 6,5 - Da un suo tiro nasce, in modo fortuito, la rete dell’1-0. Poi tenta altre due volte la conclusione, con minor fortuna.

Cuadrado 5,5 - Rimpianto da Allegri in Champions, torna in campo a distanza di mesi con una prova in cui dà imprevedibilità alla manovra dei suoi. Alla lunga, però, non incide.

Bentancur 5 - Ragazzo ormai diventato uomo, dovrebbe prendere per mano i giovanissimi compagni di reparto, prima l’uno e poi l’altro. Invece si lascia trascinare da una brutta Juve nel secondo tempo.

Kastanos 5,5 - La sufficienza sarebbe stata solo di incoraggiamento. Con tutte le attenuanti dovute all’età, parte timido e lo rimane per il resto della gara, fin troppo. (Dal 60’ Nicolussi 6- Altra musica, quantomeno a livello di personalità. Entra e trova la porta di Viviano con un bel destro da fuori. Mezzo voto in meno perché da una sua impressione nasce il gol del 2-1).

Spinazzola 5,5 - Bello di notte? Rimane negli occhi la gara con l’Atletico. Rispetto alla sua notte magica, oggi gli è riuscito troppo poco.

Kean 6,5 - Ha il vento del destino dalla sua e non lo scopriamo oggi. Quarto gol consecutivo, più per sorte e per istinto che per intenzione. Fa meno rispetto ad altre volte, ma si candida comunque a una maglia da titolare contro l’Ajax. El segna semper lu in salsa bianconera. (Dal 69’ Mavididi 6 - Difficile, forse impossible da giudicare. Entra quando la Juve ha in testa solo l’Ajax).

Dybala 4,5 - Se non c’è Ronaldo, ci pensa Kean a fargli ombra. Lontano dalla porta e anche dai giorni migliori, Allegri lo tiene in campo per tutta la partita, a tre giorni dalla serata che vale la stagione. Segnale?