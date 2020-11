Le pagelle della Juve - Morata risolve problemi, CR7 c'è. Dybala spreca l'occasione

Juventus-Ferencvaros 2-1

35’ Ronaldo, 90’+2 Morata; 18’ Uzuni)

Szczesny 5 - Ci mette del suo sull’1-0 di Uzuni: quel tiro uno come lui lo deve parare. Poi potrebbe anche sedersi in poltrona a guardare.

Cuadrado 6,5 - Il cross che decide la gara parte dal suo piede. Stantuffo e regista laterale: se c’è un giocatore di cui la Juve non può fare a meno, è lui.

Danilo 6 - Gli toccano gli straordinari e scivola nell’azione che porta al vantaggio ungherese. Si redime last minute dando il la a quella del 2-1. Stacanovista.

De Ligt 6,5 - Gli attaccanti avversari sono abbastanza modesti, lui giganteggia. Seconda gara da titolare, al rientro: passi l’età, ma sarebbe da clonare.

Alex Sandro 5,5 - Arrugginito. Anche lui non irreprensibile sul vantaggio ungherese, qualche sbavatura qui e lì. Col passare dei minuti cresce: ha da mettere benzina nel motore.

McKennie 5,5 - Duttile sarà duttile e qualità ne ha. Che debba essere l’esterno titolare (vero o finto, quel che vi pare) in una gara che la Juventus dovrebbe dominare sulle fasce, qualche dubbio rimane. (Dal 62’ Kulusevski 5,5 - Ecco, lui in quel ruolo sulla carta ci starebbe meglio. Però non cambia la partita).

Arthur 6 - Viaggia stabilmente oltre i 100 tocchi di palla a partita. È il cervello della squadra, sa anche fare legna. Si sta dimostrando un fattore per la manovra, oggi non brillantissima, dei suoi. (Dall’83’ Ramsey s.v.)

Bentancur 5 - L’essenziale è invisibile agli occhi. Anche troppo, alle volte. Un bel tiro di controbalzo appena prima di uscire dal campo e poco altro. (Dall’83’ Rabiot s.v. ).

Bernardeschi 6 - Altro giro, altra chance: la crisi, almeno, sembra passata. Parte così così, chiude col palo e Dubisz che gli negano la gioia della rete. (Dal 62’ Chiesa 6 - Il cambio di passo è evidente anche se non dà tutti i risultati sperati: ha corsa e testa, prova a spedire in porta Morata che trova il palo).

Dybala 4,5 - Di nuovo titolare, con la fascia al braccio. Al fianco di Cristiano Ronaldo, contro una difesa tutt’altro che insuperabile. Tanti giri di parole per dire che era la sua occasione. Di brillare, o almeno instillare qualche dubbio nella testa di Pirlo. La spreca. (Dal 62’ Morata 7 - Entra e manda Ronaldo in gol, poi coglie il palo. Infine ribalta la serata e porta la Juve al prossimo turno. Impossibile farne a meno).

Ronaldo 6,5 - Segna per la quindicesima stagione consecutiva in Champions. Chapeau. Manca l’appuntamento col gol 750, ma ci sarà tempo. Prova a caricarsi la squadra sulle spalle, gli tocca persino il compito di rispondere al semi-carneade Uzuni, ma in una serata come questa non sembra bastare neanche lui.

Pirlo 5,5 - Il gol di Morata lo salva dal buttare alle ortiche due punti. Con tutto il rispetto per il buon Ferencvaros visto questa sera. Va da sé che indovini i cambi. Dà una nuova opportunità a Dybala, che non la coglie: qualche responsabilità dell’argentino, ma è un giocatore che va recuperato e questo è compito suo. C’è tanto da fare, perché la Juve rischiava di non vincere una partita che era assolutamente da vincere.