Le pagelle della Juve - Pirlo ringrazia CR7. Rabiot torna un incubo, Cuadrado pesce fuor d'acqua

ROMA-JUVENTUS 2-2

(31' e 45'+1 Veretout; 44' e 69' Ronaldo)

Szczesny 6,5 - Regista aggiunto, intuisce ma non para il rigore di Veretout. In precedenza, bravo su Mkhitaryan, poi attento quando chiamato in causa. E incolpevole sul 2-1 sempre del francese.

Danilo 6,5 - Lotta alla pari con Spinazzola quando l'esterno romanista si presenta dalle sue parti. Tra le note di merito, l'assist per la rete di Cristiano Ronaldo.

Bonucci 5 - Pronti via, Mkhitaryan lo secca e sfiora il gol. Dzeko lo supera in un paio di occasioni e in fase di regia cede spesso e volentieri, decisamente troppo, il palcoscenico a Szczesny.

Chiellini 5,5 - Qualche sbavatura qui e lì, non aiuta come al solito lo storico compagno di reparto.

Kulusveski 5,5 - In quella posizione, avrebbe probabilmente più senso Bernardeschi. Da esterno a tutta fascia non ha, almeno non ancora, la fase difensiva ed è una cosa che si sente. Lì davanti, tra controlli, tacchi e suggerimenti, delizia. (Dall'85' Frabotta s.v.-).

Rabiot 4,5 - Torna il francese che fa venire gli incubi ai tifosi bianconeri. Non per la prestazione, nel complessivo positiva. Questa volta ci mette l'ingenuità: rigore e giallo nel primo tempo, scivolata e secondo giallo nella ripresa. Lascia i suoi in dieci, nel momento peggiore possibile.

McKennie 5 - Legge malissimo il contropiede che porta al secondo gol di Veretout. Regia compassata e senza troppa inventiva, ma d'altro canto non è il suo pane quotidiano. (Dal 58' Arthur 6 - Non cambia la partita, ma l'espulsione di Rabiot dopo quattro minuti complica parecchio la vita anche a lui).

Cuadrado 5 - A sinistra è come un pesce fuor d'acqua. Non spinge e non soffre Santon soltanto perché quest'ultimo lo punta fin troppo di rado.

Ramsey 6,5 - Gioca in posizione ibrida: copre a sinistra, inventa al centro. L'unico dei cinque di centrocampo che provi a fare qualcosa di diverso e ci riesca con una certa costanza. (Dal 68' Bentancur -).

Morata 5 - Non gli serviva familiarità né con la maglia né con il partner d'attacco. Con gli schemi di Pirlo forse sì, sta di fatto che si accende di rado. Qualche strappo e qualche spunto, nel complesso nulla da ricordare: niente buona la prima. (Dal 58' Douglas Costa 6 - Una sua accelerazione porta alla rete del 2-2).

Ronaldo 7,5 - Anima, cuore e gol di questa Juve. 450 reti nei cinque grandi campionati, stasera gli tocca inseguire Veretout. Ovviamente, gli riesce. Freddo sul rigore, imponente nello stacco di testa. Offre persino qualche ripiegamento: segnale di personalità, non che sia una novità.

Pirlo 5,5 - Idee ne ha e si è capito. Non le inquadra appieno: Cuadrado a sinistra è una scelta non troppo felice, Kulusevski decentrato si spegne. Rimandato al suo primo grande esame d'allenatore, soffre la Roma e vede Rabiot complicargli le cose. Grazie a Ronaldo esce dall'Olimpico con un punto: alla fine conta il risultato, ma non è stata una bella Juve quella di questa sera.