Le pagelle della Juve - Pjanic freddo, Szczesny eroe. CR7 ingenuo

Szczesny 7,5 - Navigava ben oltre la sufficienza già prima del finale di gara. Poi neutralizza Parejo dal dischetto e diventa l’ultimo eroe bianconero del Mestalla.

Cancelo 7,5 - Guedes è un attaccante e gli lascia tanto spazio, Gayà tornerà a casa con un bel mal di testa. Quando strappa, non c’è verso di trattenerlo e anche a livello difensivo soffre ben poco. Si procura il rigore dell’1-0.

Bonucci 7 - Di rigore in rigore, lui porta in dote quello del 2-0. Riscatta l’errore del finale contro il Sassuolo con una prestazione attenta e senza sbavature.

Chiellini 7 - Alza il muro e chi s’è visto s’è visto. Quando la Juve rischia di andare in difficoltà, ha un gigante lì dietro su cui poter fare affidamento.

Alex Sandro 6 - Di partita in partita, si avvicina al terzino dei bei tempi: dietro soffre poco, davanti potrebbe fare di più.

Khedira 5,5 - La sua partita dura appena 22 minuti: il tempo per divorarsi un gol già fatto. Non ha una seconda occasione. (Dal 23’ Emre Can 6,5 - Entra e offre un paio di randellate di gran classe per far capire chi comanda. Domina il centrocampo).

Pjanic 7,5 - Segna due rigori, è vero. Ma presentarsi così freddo a sei minuti dall’espulsione di Cristiano Ronaldo non era così scontato. E poi, rigori o no, la partita la decide lui. (Dal 67’ Douglas Costa 6 - Il tempo di una polemica ed esce per infortunio. Dal’88’ Rugani 5,5 - Entra a freddo, rischia di rovinare il finale di partita, anche se sarebbe stato ininfluente).

Matuidi 6,5 - Sovrasta gli avversari e finché la Juve gioca in 11 quando può si sgancia in avanti. Poi si limita a sovrastare gli avversari.

Bernardeschi 7 - Fino all’espulsione di Cristiano Ronaldo è nettamente il migliore in campo. Svaria da un fronte all’altro, costruisce e crea pericoli. Poi un po’ si spegne

Mandzukic 6,5 - Corre per tutto il campo finché c’è Ronaldo. Poi corre anche per lui. Riferimento offensivo imprescindibile per i compagni quando serve buttare la palla in avanti per allontanare il Valencia.

Cristiano Ronaldo 5,5 - Brych lo sbatte fuori dopo mezz’ora di gioco. Difficile non definire ingenuo il portoghese, osservato speciale della serata, che comunque tocca sì i capelli di Murillo ma non lo fa certo con cattiveria. Era la sua grande passerella, ne è stato soltanto una comparsa.