Le pagelle della Juve - Pjanic il migliore, a Dybala manca solo il gol

JUVENTUS-SPAL 2-0

(45' Pjanic, 78' Cristiano Ronaldo)

Buffon 6 - La SPAL chiude con un solo tiro in porta, neanche troppo pericoloso. Sabato pomeriggio da spettatore non pagante, nel giorno in cui gioca la sua gara numero 903 con i club, superando Maldini.

Cuadrado 6,5 - Sulla fase offensiva non ci sono mai stati grandi dubbi, è però a suo agio anche in quella di non possesso, contenendo gli sporadici attacchi degli estensi dalle sue parti.

Bonucci 6,5 - Sempre più leader, in una giornata di infinita tranquillità lascia le chiavi della difesa in mano al compagno di reparto. Il maestro...

De Ligt 7 - ... e l'allievo. Il difensore olandese cresce partita dopo partita. Non che oggi servisse Beckenbauer, però è preciso negli interventi e pulito nel gestire il pallone.

Matuidi 6 - Non è la sua tazza di tè, cerca di farsela piacere come può. Molto attento, fin troppo bloccato, nel secondo tempo si sgancia un po' di più ma giustamente pensa anzitutto a non fare danni.

Khedira 6,5 - Sarri lo risparmia in ottica Champions League, perché del tedesco non si può fare a meno. Sempre presente nelle occasioni da gol dei bianconeri: intelligente l'appoggio per Pjanic sulla rete, poi sfiora il raddoppio di testa. (Dal 61' Can 6 - Entra nel boato dello Stadium, considerato lo scarso minutaggio è comprensibile che sia ancora in fase di rodaggio).

Pjanic 8 - Il gol, ma non solo. È il miglior giocatore dei bianconeri in questa prima fase della stagione e si fa carico di tirare avanti la baracca: non solo il gol, appunto, ma senza quello chissà come sarebbe finita. Nella ripresa disegna calcio e inventa un paio di lanci che i compagni non sfruttano appieno. Suo anche il passaggio che dà il via al 2-0.

Rabiot 5 - Lento di gamba e pare anche di pensiero. Forse non ha il passo per creare varchi in uno schieramento bloccato come quello degli estensi, ma dopo cotanto incoraggiamento sarebbe lecito aspettarsi qualcosa in più. Esce tra gli applausi: di incoraggiamento. (Dal 77' Bentancur s.v.)

Ramsey 6 - Contro il Brescia era migliorato e diventato decisivo col passare dei minuti, oggi Sarri lo toglie e non gliene dà l'opportunità fino in fondo. Qualche imprecisione di troppo; a differenza di Rabiot, però, è già dentro il modo di giocare della Juve. (Dal 64' Bernardeschi 5,5 - Non incide, anzi pasticcia un paio di palloni. Ha tanta voglia, forse la cosa non lo aiuta).

Dybala 7 - Da lui continuiamo ad aspettarci il gol, che anche oggi non arriva. Però gioca una gran partita, impegna Berisha e sforna anche l'assist per il raddoppio del signore qui sotto. Deve soltanto ritrovare il guizzo. E la gara di oggi conferma che in un attacco a due può ancora essere più che utile alla causa.

Cristiano Ronaldo 7 - Le cose migliori le fa quando si mette al servizio della squadra, propiziando un paio di occasioni da rete per i suoi. Meno bene quando si intestardisce in soluzioni personali che ovviamente sono nelle sue corde, ma non sempre gli riescono. Nel finale trova anche, di testa, il gol che chiude in via definitiva la partita.