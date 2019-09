Le pagelle della Juve - Pjanic la risolve. Rabiot indietro, male Szczesny

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 5 - Male sul vantaggio del Brescia, quando interviene in maniera troppo morbida sul tiro di Donnarumma che di fatto gli buca le mani. Nel corso della gara riesce a ritrovare serenità proteggendo la porta senza troppi affanni, ma l'erroraccio in avvio di gara resta. E pesa sul suo giudizio.

Danilo 6 - Sfortunatissimo. Giusto il tempo di veder segnare Donnarumma dall'altra parte del campo e di provare una sortita offensiva che è costretto al cambio per infortunio muscolare. (dal 19esimo Cuadrado 6,5 - Entra a freddo e si fa subito trovare pronto. Corsa e tanti cross verso il centro, la sensazione è che quello di terzino possa diventare a tutti gli effetti il suo ruolo).

Bonucci 6 - Direttore d'orchestra della retroguardia bianconera. Incolpevole sul gol di Donnarumma, nella sua gara ci sono anche i soliti lanci lunghi calibrati al millimetro che Higuain e Dybala non riescono a sfruttare.

De Ligt 6 - Gara senza sbavature, anche se rischia qualcosa per un intervento fin troppo vigoroso a centrocampo. Sbaglia qualche appoggio ma in generale la sua prestazione è positiva.

Alex Sandro 5 - Ha una buona dose di colpe sul gol di Donnarumma, lasciando fin troppo spazio al tiro dell'attaccante del Brescia. Sulla sinistra perde molti duelli con Bisoli, soprattutto nei primi 45 minuti.

Khedira 6 - Sostanza e muscoli in mezzo al denso centrocampo bresciano. Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa cresce come molti dei cuoi compagni di squadra e si fa vedere anche in zona gol.

Pjanic 7 - Solito lavoro di regia in mezzo al campo, anche se spesso lascia l'iniziativa alla classe di Dybala. Bellissima la rete al volo che regala il vantaggio ai bianconeri.

Rabiot 5,5 - Non sembra ancora a suo agio negli schemi di Sarri. Per larghi tratti fuori dal gioco, sbaglia qualche appoggio di troppo. Cresce nella ripresa quando fa valere anche la sua importante fisicità.

Ramsey 6 - Schierato titolare alle spalle di Dybala e Higuain, inizialmente fatica un po' a trovare la giusta posizione. Cresce col passare dei minuti e si rende protagonista di ottimi fraseggi stretti con la coppia d'attacco bianconera. (dal 70esimo Bernardeschi 6 - Entra bene in partita. Sempre nel vivo del gioco, si fa notare per un paio di belle conclusioni che finiscono fuori di poco).

Higuain 5,5 - Si danna l'anima per trovare palloni giocabili e aiuta molto la squadra con un lavoro sporco. Pericoloso in un paio di occasioni, anche se in fase di finalizzazione ci si poteva aspettare qualcosina in più.

Dybala 6,5 - Una prestazione fotocopia di quella contro il Verona. E' in palla e si vede, entra in quasi tutte le azioni offensive bianconere portando qualità alla manovra. Manca il guizzo vincente ma la sua prova resta più che positiva. (dall'81esimo Matuidi sv).