Le pagelle della Juve - Re Mida Mandzukic, CR7 fermato sul più bello

Risultato finale: Juve-Roma 1-0, 35' Mandzukic

Szczesny 6 - Si sporca i guantoni al 20' con la conclusione, a dir la verità non proprio impeccabile, di Schick. Si fa trovare pronto sul colpo di Cristante nel finale.

De Sciglio 6,5 - Ha il merito di far partire il cross che Mandzukic trasforma in gol. Nuova prestazione positiva da parte dell'ex Milan.

Bonucci 6,5 - Sembrava dovesse riposare, invece Allegri lo lancia in campo. Lancia De Sciglio nell'azione che porta la Juve in gol, fa buona guardia su Zaniolo e Schick.

Chiellini 6,5 - Chi è in grado di superarlo? Certamente nella Roma in questo periodo nessuno può farlo, vince i duelli aerei con Fazio e Nzonzi.

Alex Sandro 6 - Attaccante aggiunto in avvio, fermato solo da Olsen che gli nega la gioia del gol per festeggiare il rinnovo. Importante in fase offensiva quanto non impeccabile nelle chiusure difensive, rischiando di lasciare spazio a Under a due passi dalla linea di porta. Il turco, però, non è lesto nell'occasione.

Bentancur 6 - Pressa a tutto campo, sempre presente nel centrocampo bianconero quando è chiamato a dare una mano in copertura così come lesto a proporsi quando la squadra si distende.

Pjanic 6 - Dà sostanza al centrocampo, conquistando qualche pallone prezioso per innescare il reparto offensivo. (Dal 71' Emre Can 6 - Dà sostanza e forze fresche nel finale).

Matuidi 6 - Aiuta il recupero dei palloni e lo sviluppo della manovra, non ha grande feeling col gol lo dimostra poco prima del 45' (anche se il Var avrebbe annullato tutto per offside).

Dybala 6,5 - Timido in zona offensiva nella prima frazione, nel corso della ripresa prende coraggio senza però far mancare il supporto al centrocampo. (Dall'80' Douglas Costa 6 - Entra e incide con un gol, ma il VAR lo annulla).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Cerca la rovesciata al 20', ma l'esito non è come quello dello scorso aprile. Non segna solo perché di fronte a sé c'è Olsen in grande spolvero, fornisce l'assist a Douglas Costa per quello che poteva essere il 2-0.

Mandzukic 7 - Si muove negli spazi e tra le linee. E' il Re Mida bianconero contro le big: dopo aver punito Lazio, Napoli, Milan e Inter si ripete anche con i giallorossi, sovrastando Santon con la sua fisicità in occasione del gol al 35'. Solito leone quando è chiamato ad aiutare i compagni.