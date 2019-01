Le pagelle della Juve - Ronaldo decisivo, Douglas Costa imprendibile

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Juventus-Milan 1-0 (61' Cristiano Ronaldo)

Szczesny 6 - A vuoto su un traversone che potrebbe costargli caro, attento su Calhanoglu nel finale di primo tempo. Sorpreso da Cutrone che però non lo ferisce, quasi inoperoso nella ripresa.

Cancelo 6,5 - Tra i migliori nella prima frazione, sfiora anche la rete e scambia bene con Douglas Costa. Meno trascinante nella ripresa, offre anche qualche sbavatura in fase difensiva.

Bonucci 6 - Meno decisivo del solito in impostazione, non corre brividi.

Chiellini 6,5 - Quando gli capita la palla-gol sul piede, non la gestisce nel migliore dei modi. Però dietro non si passa.

Alex Sandro 6,5 - Pericoloso quando parte in attacco, quasi insuperabile in fase difensiva. Tra i migliori in campo.

Bentancur 6 - Pulito, preciso, essenziale: in Paquetà trova un avversario più complicato del previsto, sbaglia poco come di consueto. (Dall'85' Bernardeschi s.v.).

Pjanic 6,5 - L'assist per Cristiano Ronaldo è una perla, ma è anche utile. un po' la fotografia del calcio giocato dal bosniaco. Rovescio della medaglia: molto irruento, esce dopo un'ora per evitare il rischio secondo giallo. (Dal 64' Can 5,5 - Banti lo grazia, ma l'intervento su Conti nel finale mette a rischio il successo della Juve).

Matuidi 6 - Lento nel leggere il movimento della linea difensiva rossonera: un peccato, perché altrimenti avrebbe avuto almeno due buone occasioni da gol. A centrocampo fa il suo.

Douglas Costa 7 - Imprendibile. Per ampi tratti della gara in migliore in campo, esce zoppicando dopo aver sgommato da un lato e dall'altro: l'anno scorso fu determinante nella seconda parte di stagione, ora può essere il vero acquisto di questo gennaio 2019. (Dal 90' Khedira s.v. -).

Cristiano Ronaldo 7 - Come il numero dietro la schiena, marchio di fabbrica planetaria. Gioca per se stesso e per il pubblico, poi decide la partita con un altro pezzo della casa: il colpo di testa. Perfetto nella lettura del fuorigioco (discutibile) tentato dal Milan. Decide la gara e si prende il primo trofeo della sua vita bianconera.

Dybala 6,5 - Più trequartista che falso nove. Più tuttocampista, come lo vuole Allegri, che attaccante. Non sarà più letale sottoporta, ma è lui a muovere i fili della manovra bianconera.