Le pagelle della Juve - Ronaldo l'uomo della Champions, Berna strepitoso

JUVENTUS-ATLETICO 3-0 (27’, 48’ e 86’ Ronaldo)



Szczesny 6 - Perfetto nelle uscite. Ma zero tiri in porta. Posizione privilegiata per seguire la partita dell’anno.

Can 7,5 - L’allegrata è servita e riuscita. Da terzo di difesa sbaglia poco o nulla, aiutando anche in impostazione. Chiude terzino destro.

Bonucci 7 - La difesa a tre è il suo habitat naturale, lo conferma un’altra volta.

Chiellini 7,5 - Sublime quando si concede addirittura la chiusura col tacco. Dalle sue parti non si passa, né di classe, né di forza, né di velocità.

Cancelo 7,5 - A saperlo, che per avere un terzino difensivo bastava dirglielo, Allegri ci avrebbe pensato dall’andata. Perfetto dietro, qualche imprecisione in manovra. Con l’assist del 2-0, però.

Pjanic 6,5 - Dovessimo trovare delle note stonate in questa Juve, sarebbero lui e Mandzukic. Bene, non benissimo.

Matuidi 7 - Fa legna un po’ per tutti, prova anche a sganciarsi. Mette i muscoli che servono a battere l’Atletico.

Spinazzola 7,5 - Buona la prima. Allegri lo manda in campo per avere freschezza e lui, all’esordio assoluto in Champions, ripaga il livornese. Applausi a scena aperta alla sostituzione. (Dal 67’ Dybala 6,5 - Dalla panchina non cambia la partita, ma non serviva. Tiene alta la Juve).

Bernardeschi 8,5 - Non fosse per Ronaldo, sarebbe il migliore in campo. Inventa l’assist dell’1-0, conquista il rigore del 3-0. Nel mezzo, una prestazione di assoluto livello. Mattatore.

Mandzukic 6,5 - Non la sua serata migliore. La squadrasi affida a lui, che lotta tanto, sulle palle alte. Qualche volta vince, qualche volta perde; comunque non incide. (Dall’80’ Kean 6,5- Entra e potrebbe subito segnare il 3-0. Il futuro è tutto suo).

Cristiano Ronaldo 9 - Il presente, però, è del portoghese. Un solo gol in Champions finora, trascina la Juventus ai quarti di finale con un tripletta. Doppio pezzo della casa, decollo e stoccata di testa. Poi freddo e letale sul rigore. È a Torino per serate come questa.