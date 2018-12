Le pagelle della Juve - Ronaldo salvatore, Bonucci non ne azzecca una

Fonte: Atalanta-Juventus 2-2

Szczesny 6 - L'unica piccola sbavatura è che l'angolo del 2-1 capita in area piccola, poi è molto sicuro.

De Sciglio 6 - Buona fase difensiva, in avanti si vede poco.

Bonucci 5 - Contro Zapata balla tutto il tempo, sbaglia anche più di qualche appoggio.

Chiellini 6,5 - Solito gladiatore, difficile da fermare.

Alex Sandro 6,5 - Provoca l'autogol dell'1-0, ha un'ottima corsa e spesso dà manforte in attacco.

Khedira 5,5 - Non dà il suo consueto apporto a centrocampo (dal 65' Ronaldo 7 - Entra e salva la Juventus da una sconfitta che sembrava più che un'ipotesi.

Can 5 - Si perde Zapata sul corner del 2-1.

Bentancur 4,5 - Poca sostanza, prende un secondo giallo decisamente evitabile e lascia la sua squadra in 10.

Dybala 5 - Si fa vedere poco, solo con un tiro dal limite di prima intenzione. Arretra molto, come Gomez, ma non è incisivo.

Mandzukic 6.5 - Lotta e si disimpegna, in una giornata dove arrivano pochi rifornimenti. Sfortunato quando Djimsiti gli sfiora il pallone, bravo nell'assist per il 2-2.

Douglas Costa 5,5 - Grande velocità e tecnica, non incide sulla partita (dal 56' Pjanic 6,5 - Riordina le idee in un centrocampo fino a quel momento parecchio confuso).