Le pagelle della Juve - Szczesny l'unico a salvarsi. CR5, male Mandzukic

Atletico Madrid-Juventus 2-0 (78' Gimenez, 83' Godin)

Szczesny 6,5 - Può poco o nulla sui due gol subiti. In precedenza aveva ipnotizzato Diego Costa ed era risultato decisivo su Griezmann.

De Sciglio 5,5 - Preferito a Cancelo, non ha la spinta del portoghese. Regge così così su avversari complicati.

Bonucci 5,5 - Quando vede che la squadra non va, prova ad aiutare in manovra. Ma dietro concede parecchio.

Chiellini 5 - Perde Morata e il VAR lo grazia. Dalla cattedra di Harvard alle ripetizioni di Madrid. Per una volta, peggio del collega.

Alex Sandro 5 - Poco di tutto. Mai incisivo in manovra, mai solido e anzi fin troppo irruente dietro. Salterà la gara di Torino.

Bentancur 4,5 - Non era facile. Però sbaglia davvero troppo.

Pjanic 5,5 - “Lo sai che la Tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000”. Forse no: gioca febbricitante e si vede. Sotto il suo standard, ma la Juve si scioglie come neve al sole senza di lui. (Dal 72’ Emre Can 5 - Entra e la Juve crolla. Probabilmente non c’è correlazione, è comunque un dato di fatto).

Matuidi 5 - Parte male, se non malissimo. Qualche fallo di troppo, tanti passaggi sbagliati. Cresce col passare dei minuti, soprattutto in fase di non possesso. Non basta. (Dall’84’ Cancelo s.v. -).

Dybala 5,5 - Si fa carico di costruire l manovra di una squadra che stasera non ne ha. Cuce i reparti, con un tocco in più del necessario e in calando, ma pur sempre meglio dei suoi evanescenti compagni d’attacco. (Dall’80’ Bernardeschi 6 - Da menzionare perché sfiora la rete che avrebbe cambiato, e tanto, il discorso qualificazione. Oblak dice no).

Ronaldo 5 - Come le Champions vinte, che tiene a ricordare al pubblico avversario. Ci prova, ma non ci riesce davvero mai.

Mandzukic 4,5 - L’uomo dei gol pesanti tradisce il suo pubblico. Sbaglia un pallone su due, non si rende mai pericoloso e soffre la fisicità degli avversari.