Le pagelle della Juventus – Dybala delude, bene Douglas Costa

Risultato finale: Crotone-Juventus 1-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Szczęsny 6 - Non può fare davvero nulla sul gol di Simy, per il resto del match è sempre molto attento. Bene anche sui palloni alti.

Lichtsteiner 6 - Spinge molto, è uno dei più propositivi. Concede un po’ troppo alle giocate di Rohden.

Benatia 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, non riesce a giocare sul suo livello. Un retropassaggio che poteva portare al gol, troppe indecisioni.

Rugani 5.5 - Come il compagno di reparto non è al meglio, sulla pressione del Crotone nel secondo tempo va in difficoltà.

Alex Sandro 7 - Trova un gran bel gol, spinge durante tutto il match. Con Douglas Costa crea sempre pericoli sulla corsia mancina.

Matuidi 6 - Compie meno inserimenti, anche perché ha poco spazio. Si muove però molto bene, non dà punti di riferimento.

Marchisio 5.5 - Non brilla moltissimo, solo alcune buone aperture nel primo tempo ma non prende la situazione in mano quando deve costruire. (Dal 64’ Bentancur 6 - Un paio di buone accelerazioni, come nell’azione dell’occasione di Higuain).

Sturaro 6 - Si vede poco, anche perché il Crotone non gli dà spazio per gli inserimenti. Ci mette la solita abnegazione, recupera diversi palloni. (Dal 68’ Cuadrado 5.5 - Viene messo in campo per tentare l’uno contro uno, ma non lo fa quasi mai).

Costa 7 - Il brasiliano è in una condizione di forma strepitosa. Quando punta Faraoni lo manda sempre in confusione, i suoi traversoni sono velenosissimi.

Higuain 6 - Viene servito poco, ma comunque cerca di unire i reparti andandosi a prendere il pallone tra le linee. Nel secondo tempo Cordaz gli nega la gioia del gol.

Dybala 5 - Ancora una prestazione deludente. Perde troppi palloni, non è brillante come al solito. E Allegri lo rimprovera durante tutto il match. (Dall’ 88’ Bernardeschi s.v.).