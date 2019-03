Le pagelle della Juventus - Bene Can, meno Berna. Terzini in difficoltà

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Juventus 1-2

Szczesny 6.5 - Sicuro nelle uscite alte, non ha colpe sul gol subito e non commette sbavature quando viene chiamato in causa.

Cancelo 5 - Serata difficile. Spinge meno perché è costretto a placare la furia di Zielinski, che lo pressa alto e lo salta spesso e volentieri. Dal 62esimo De Sciglio 6 - Ha caratteristiche più difensive rispetto al portoghese e viene gettato nella mischia quando le difficoltà dell'ex Inter si palesano con evidenza.

Bonucci 6 - Serata che inizia con una sbavatura (Zielinski sfiora il palo) e si conclude con una ripresa di pesante sofferenza, in cui comunque tiene in piedi la baracca.

Chiellini 5.5 - Callejon lo infila sul gol che nella ripresa riapre la partita. Non la sua serata migliore.

Alex Sandro 5.5 - Spinge più di Cancelo nel primo tempo, cala alla distanza. Nel finale a causa di un braccio largo permette al Napoli di usufruire di un rigore che, per sua fortuna, Insigne non tramuta in gol.

Emre Can 7 - Il suo gol a fine primo tempo non evita una ripresa di estrema sofferenza: è bravo a prendere il tempo a Hysaj e a battere Ospina.

Pjanic 6.5 - Splendido il calcio piazzato con cui sblocca la partita. Ingenuo nel lasciare i suoi in dieci a inizio ripresa per un tocco col braccio che non poteva essere sanzionato in altro modo.

Matuidi 6.5 - Gioca a tutto campo, fa da schermo alla difesa soprattutto in una ripresa di enorme sofferenza.

Bernardeschi 5.5 - Schierato a sorpresa dall'inizio al posto di Dybala, si vede poco in fase offensiva e dopo una conclusione a inizio partita quasi svanisce. Dall'85esimo Dybala s.v.

Mandzukic 5.5 - Partita di grande sacrificio e difficoltà. Tra Koulibaly e Maksimovic fa quel che può senza però risultare pericoloso in attacco. Dal 73esimo Bentancur 6 - Allegri lo getta nella mischia per dare ulteriore spessore alla fase di contenimento.

Ronaldo 6.5 - Come una volpe capisce un attimo prima degli altri l'errore di Malcuit e conquista la punizione che cambia il volto della partita. Non è il migliore CR7, ma sicuramente protagonista in positivo sull'episodio che spalanca le porte del successo.