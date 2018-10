Le pagelle della Juventus - Bene i portoghesi. Il peggiore è Benatia

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Juventus-Genoa 1-1

Szczesny 6 - Dopo una prima frazione da spettatore non pagante, a inizio ripresa ci mette una pezza sul tiro dal limite dell'area di Piatek. Sul gol di Bessa è l'unico del reparto difensivo bianconero esente da colpe.

Cancelo 6.5 - In questo momento è probabilmente il miglior terzino d'Europa. Semina gli avversari con una facilità disarmante e crea occasioni a ripetizione. Non è un caso che il gol del vantaggio nasca da una sua sortita offensiva: la peculiarità è che il portoghese, schierato quest'oggi come terzino destro, in occasione del gol dell'1-0 agiva da ala sinistra. Anche lui, come tutti gli altri compagni di reparto, si muove male sul gol di Bessa.

Bonucci 5.5 - Senza Chiellini, Bazargli e Khedira, mister Allegri gli affida la fascia da capitano. In fase di impostazione è quello che è mancato alla Juventus nella passata stagione, ma sul gol del pareggio ha le sue colpe: si perde Bessa che lo infila con un colpo di testa da vero opportunista.

Benatia 5 - Commette a inizio ripresa un errore che alla Juventus poteva costare caro: scivola al limite dell'area e concede il pallone a Piatek, che calcia bene e chiama Szczesny al grande intervento. Sul gol del pareggio fa ancora peggio: non va in marcatura su Kouame permettendo all'ex Cittadella di mettere al centro un pallone perfetto per Bessa.

Alex Sandro 5 - Il suo posizionamento sul gol di Kouame è clamoroso. Dovrebbe marcare l'attaccante del Genoa, invece gironzola al centro dell'area di rigore permettendo all'ex Cittadella di pennellare un pallone in area indisturbato.

Bentancur 6 - Tra i tre centrocampisti è quello che si vede meno, una timidezza che però non gli impedisce di fare la giocata giusta quando viene chiamato in causa.

Pjanić 6 - Non cerca mai la giocata da campione, anche perché non sembra essercene bisogno. Nella ripresa, però, il crollo di concentrazione di troppi calciatori bianconeri coincide col gol del pareggio.

Matuidi 6.5 - E' uno dei calciatori della Juventus più in forma, il suo potere fisico è straripante. In mezzo al campo è dominante. Dal 71esimo Dybala 6 - Il suo ingresso non dà al match la svolta che Allegri si aspettava.

Cuadrado 6 - Da una sua iniziativa nasce il primo squillo della Juventus, con Cristiano Ronaldo che colpisce la traversa. Può affondare il colpo con relativa facilità e, grazie anche al prezioso supporto di Cancelo, sulla sua corsia di competenza fa quello che vuole. Dal 58esimo Douglas Costa 6 - Torna in campo dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica e l'infortunio. Qualche buon accelerata senza, però, riuscire mai a fare la differenza.

Mandzukic 5.5 - Prestazione piuttosto opaca. Si vede poco in zona offensiva, quasi mai dalle parti di Radu. Dal 81esimo Bernardeschi s.v.

Ronaldo 6.5 - Al 19esimo sblocca il match in modo piuttosto semplice, sfruttando la disattenzione di Radu. Buona prestazione, anche se nel finale - quando la Juventus si getta in avanti - non riesce nella giocata risolutiva.