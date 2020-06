Le pagelle della Juventus - Bentancur e Dybala piacciono. CR7 e Pjanic ancora indietro

Buffon 6 - Primo tempo da spettatore privilegiato della sfida, visto che il Milan non lo chiama mai all'intervento. Nella ripresa tocca qualche pallone in più, ma di pericoli veri e propri neanche l'ombra.

Danilo 6,5 - Scelto nel ballottaggio con Cuadrado, il brasiliano si mette in mostra con buona forma fisica e spunti interessanti, specialmente nel primo tempo quando la condizione lo sostiene (dall'86' Cuadrado sv).

De Ligt 6,5 - Attento e sicuro, seppur il Milan non faccia granché per impensierirlo. Nel primo tempo chiude alto e non permette al Milan di salire, nella ripresa da segnalare un paio di chiusure di livello.

Bonucci 6 - Si fa vedere più in fase di costruzione che di copertura. L'assenza di attaccanti rossoneri gli permette di impostare a piacimento, salendo fino alla trequarti o con i soliti lanci al millimetro.

Alex Sandro 6 - Forse la più bella sorpresa della serata, almeno nel primo tempo quando la squadra gira. Parte fortissimo, con slalom, assist e corse continue sulla fascia. Nella ripresa cala come tutta la squadra.

Bentancur 6,5 - Primi minuti timidi, poi toglie la ruggine dai muscoli e si prende il centrocampo della Juventus. Alla fine dei primi 45' è probabilmente il migliore in campo, finisce la partita stremato.

Pjanic 5,5 - Il tecnico Sarri lo ha stuzzicato e stimolato alla vigilia, il bosniaco risponde presente solo a metà. Non sempre al centro del gioco bianconero, forse anche per colpa di una condizione fisica che evidentemente non può essere al top (dal 63' Khedira 6 - Entra e fa vedere subito quali sono le sue armi migliori. Dopo pochi minuti si rende protagonista di un ottimo inserimento non assecondato da Ronaldo, poi mantiene la posizione e aiuta a far legna).

Matuidi 6 - Con i compiti di costruzione demandati a Pjanic e Bentancur, il francese è il responsabile della fase sporca e di copertura. Il Milan non fa granché per creargli problemi e lui alza il raggio d'azione facendosi vedere spesso in area avversaria (dal 63' Rabiot 5,5 - La fisicità lo aiuta, in mezzo allo stanco centrocampo rossonero. Ma non sembra al meglio della condizione e la corsa è a tratti compassata).

Douglas Costa 6,5 - Alla vigilia era dato in forma smagliante, dimostra subito che è così. Scatto e fluidità di corsa sono quelle dei tempi migliori, con Alex Sandro sulla sinistra crea continui problemi a Conti e Paquetà (dal 63' Bernardeschi 6 - Lui vorrebbe accentrarsi, Sarri gli ordina di stare largo. Conquista un paio di buoni calci di punizione che fanno respirare la squadra e guadagnare tempo).

Dybala 6,5 - Parte largo a destra, dei tre attaccanti è quello che si abbassa maggiormente per cucire la manovra e concedere lo scarico semplice a difensori e centrocampisti. Gioca con personalità e leadership nel primo tempo, nella ripresa cala vistosamente di condizione.

Cristiano Ronaldo 5,5 - E' il riferimento centrale del tridente scelto da Sarri. Galleggia spesso sul limite dell'area e chiede al solito tanti palloni giocabili. Sbaglia il rigore a inizio primo tempo che potrebbe indirizzare la gara e ancora non sembra aver raggiunto il suo massimo per quanto riguarda brillantezza di gioco e di idee. Anche lui finisce stanchissimo il match.

Maurizio Sarri 6 - La Juventus del primo tempo è bella e pimpante, seppur imprecisa quando si tratta di finalizzare. E il tridente Dybala-Ronaldo-Douglas Costa piace da matti. Nella ripresa qualcosa si inceppa, Sarri effettua i cambi in modalità amichevole estiva (3 contemporaneamente a metà ripresa) ma non riesce a modificare lo spartito. E alla fine la sua Juve trova la finale con qualche brivido di troppo.