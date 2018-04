Le pagelle della Juventus - Buffon, può finire così? Mandzukic bomber

Real Madrid-Juventus 1-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Buffon 6,5 - Primo tempo da comprimario: la Juve segna, ma rischia pure. E allora Gigi ci mette due volte le mani: prima su Bale, la parata più difficile, poi anche su Isco. Alla fine viene espulso per le proteste dopo il calcio di rigore assegnato al Real: può finire così la sua carriera in Champions?

De Sciglio 6 - Venti minuti circa in campo, difficile da valutarlo. Esce per un problema al tallone. Dal 17' Lichtsteiner 6,5 - Mette tanti cross dalla fascia e mette a referto un assist. Nel finale un po' in affanno, come quando si perde Ronaldo nella penultima palla gol del Real.

Benatia 6 - Quanto è mancato nella partita d'andata? Sempre attento su Ronaldo e sulle diagonali, sui tanti palloni messi fuori area dalla fascia. Lui c'è sempre. Ma poi la grossa ingenuità nel finale è sua: causa il calcio di rigore per un intervento maldestro su Lucas Vazquez.

Chiellini 6,5 - Importante sulle palle alte, le intercetta praticamente tutte. E' sempre posizionato benissimo, non sbaglia praticamente nulla.

Alex Sandro 5,5 - E' l'unico forse ad essere in difficoltà. Nei primi minuti contro Bale, poi si perde Ronaldo nell'azione del calcio di rigore finale.

Khedira 6,5 - Qualità e quantità, come al solito. Partecipa a due dei tre gol della Juventus, mettendo a referto anche un gran bell'assist in apertura per Mandzukic.

Pjanic 6 - Con il ritmo giusto, fin dall'inizio. Le sue geometrie sono importanti, averle ritrovate dopo l'andata è una cosa positiva.

Matuidi 7 - Il suo gran pressing dà tanta imprecisione ai tocchi del giropalla del Real Madrid. Recupera tanti palloni e quando può s'inserisce. Lo fa su un cross dalla destra, sfrutta un errore di Navas e sigla il 3-0 che manda in estasi i tifosi juventuni.

Douglas Costa 6,5 - Riesce sempre a spaccare la partita in transizione, con la sua grande velocità. Taglia il campo, semina il panico in qualche situazione. Il suo solito lavoro insomma.

Higuain 6 - Staziona in una posizione diversa rispetto al solito: gioca più basso, addosso a Casemiro, per un lavoro di smistamento. E da questo punto di vista è eccezionale, si sacrifica anche in fase difensiva, a maggior ragione dopo il 3-0. Esce alla fine tra i fischi dei suoi ex tifosi, senza però rendersi mai pericoloso in fase offensiva. Dal 90' Szczesny s.v.

Mandzukic 7,5 - E' il migliore in campo. Ci vogliono due minuti per il primo gol, poi poco dopo arriva anche il secondo. E' lui che ridà la speranza a tutto il mondo Juventus: segue sempre l'azione e così arrivano le reti. Non smette mai di battersi.