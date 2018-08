Le pagelle della Juventus - Cancelo attaccante, male Alex Sandro

Risultato finale: Juventus-Lazio 2-0

Szczesny 6 - Ordinaria amministrazione, nessun intervento da super lavoro.

Cancelo 6,5 - Primo tempo così così, nel secondo brucia la fascia praticamente ogni azione. L'assist del due a zero è moralmente suo.

Bonucci 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla contro Immobile, che conosce bene.

Chiellini 7 - Roccaforte, una muraglia. Sbaglia davvero poco, e tutto in attacco.

Alex Sandro 5 - Cancelo gioca praticamente tutto in proiezione offensiva, lui un po' meno. Sbaglia tanto, troppo.

Khedira 6,5 - Palo all'inizio, con i soliti tempi perfetti, poi tanta opera oscura.

Pjanic 7 - Il gol è meraviglioso, per tecnica di calcio ed esecuzione. Chiede il cambio stremato. (Dal 69' Can 5,5 - Pochi minuti con qualche errore e un giallo da evitare).

Matuidi 6,5 - Ha smesso di giocare 40 giorni fa con la finale di Mondiale, vinta. Ora torna e non perde l'abitudine.

Bernardeschi 6,5 - Nel primo tempo è probabilmente il migliore dei tre davanti, cercando lanci e squilli verso Strakosha. Sostituito dopo un'ora. (dal 60' Douglas Costa 6 - Non ha molte opportunità per brillare).

Mandzukic 6,5 - Partita non bella, qualche pallone sporco da difendere, un gol da vero centravanti.

Ronaldo 6 - A metà fra un primo tempo sonnolento e una seconda frazione decisamente brillante. Regala due cioccolatini non raccolti dai compagni.