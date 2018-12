Le pagelle della Juventus - Chiellini a tutto campo. Conferma Bentancur

Fiorentina-Juventus 0-3 (31' Bentancur, 69' Chiellini, 79' rig. Ronaldo)

Szczesny 6,5 - La Fiorentina attacca tanto, pur senza creare pericoli particolarmente evidenti. Il portiere polacco però c'è sempre, anche grazie ad un posizionamento spesso e volentieri impeccabile.

De Sciglio 6,5 - Nel primo tempo spinge tanto e arriva spesso al cross. Nella ripresa pensa al sodo e bada più alla fase difensiva, visto anche la buona verve di Chiesa. Partita solida in entrambe le fasi.

Bonucci 6 - Una partita da normale amministrazione, verrebbe da dire. La Fiorentina arriva spesso nei pressi dell'area bianconera e quando lo fa trova l'ex Milan sempre pronto e attento.

Chiellini 7 - Altra grande prestazione del capitano bianconero. In fase difensiva è praticamente perfetto, soprattutto di testa. E si toglie pure la soddisfazione del gol dello 0-2, seppure arrivi in modo un po' fortunoso.

Cancelo 7 - Allegri lo schiera a sinistra ma la sostanza non cambia. Quando spinge sembra un treno, sta bene fisicamente ed i compagni lo cercano spesso e volentieri. In fase difensiva non commette sbavature.

Cuadrado 6,5 - Schierato interno di centrocampo, il colombiano si fa trovare pronto anche nell'inedito ruolo. Rifinisce spesso le azioni bianconere e aiuta tantissimo in fase difensiva. (Dall'83esimo Douglas Costa sv).

Bentancur 7 - Ha il merito di sbloccare una gara comunque complicata. L'assenza di Pjanic poteva diventare un problema ma l'uruguayano detta i tempi e randella quando serve. Altra dimostrazione di crescita.

Matuidi 6 - Prestazione caratterizzata da un grande lavoro oscuro. Ma se la Juventus riesce a superare i momenti di difficoltà e a mantenere equilibrio nell'arco dei 90 minuti il merito è anche suo.

Dybala 6,5 - Bellissimo il passaggio di ritorno per Bentancur che permette all'uruguayano di sbloccare la gara. Gioca fra le linee e mette spesso in difficoltà la retroguardia gigliata, soprattutto con gli strappi in ripartenza.

Mandzukic 6 - Si vede meno del solito. Ma la sua presenza, là davanti, è comunque fondamentale per fisicità e capacità di lavorare i palloni sporchi. Si vede anche in fase di ripiegamento. (Dall'89esimo Kean sv).

Cristiano Ronaldo 7 - Ci prova spesso da fuori, unico modo per eludere la marcatura asfissiante di Milenkovic. Dopo un paio di conclusioni fuori e altrettante punizioni sulla barriera, trova la rete su calcio di rigore. (Dall'81esimo Bernardeschi sv).