Le pagelle della Juventus - Chiellini, errore decisivo. CR7 in ombra

Risultato finale: Roma-Juventus 2-0

Szczesny 6 - Nel primo tempo quasi viene beffato da un cross errato di Pellegrini che si stampa sul palo. Nella ripresa, dopo un paio di interventi interessanti, non riesce a intercettare lo scavetto di Florenzi e non può nulla sulla conclusione di Dzeko.

De Sciglio 5.5 - Allegri lo richiama spesso e volentieri, vorrebbe da De Sciglio la stessa consistenza offensiva di Spinazzola ma non è nelle sue corde. Dall'84esimo Joao Cancelo s.v.

Caceres 6 - Schierato a sorpresa dal primo minuto non demerita, marca con attenzione Dzeko. Gioca semplice e senza sbavature.

Chiellini 5 - Partita perfetta fino al gol dell'1-0: suo l'errore in uscita che permette a Florenzi di trovarsi a tu per tu con Szczesny e di batterlo.

Spinazzola 6.5 - Nel primo tempo è tra i migliori in campo, gioca sulla linea di Cuadrado e va sempre via a Florenzi. Spinge meno nella ripresa, ma la sua prestazione resta positiva.

Emre Can 6 - Gioca a pochi metri da Pjanic per permettere al centrocampista bosniaco di avere più spazi per far ragionare la squadra. Quasi mai si propone in zona offensiva, ma quando lo fa nel secondo tempo sfiora il gol.

Pjanic 6 - Sempre nel vivo del gioco, non riesce nel passaggio decisivo. E' costretto a uscire quando il risultato è ancora sullo 0-0 per una botta alla caviglia. Dal 70esimo Bentancur 5.5 - Entra quando la Juventus naufraga sotto i colpi di Florenzi e Dzeko.

Matuidi 6 - Si muove bene tra le linee, dà un ottimo supporto alla squadra in entrambe le fasi di gioco. Anche lui, come molto altri compagni, ha però il demerito di eclissarsi nell'ultima mezz'ora. Dall'84esimo Alex Sandro s.v.

Cuadrado 5.5 - Dopo sei minuti ha l'occasione per dare subito al match una svolta, ma si lascia neutralizzare da Mirante.

Dybala 5.5 - Un buon primo tempo ma non la butta dentro: al sesto serve a Cuadrado un pallone d'oro e successivamente sfiora in due circostanze il gol. Si vede molto meno nel secondo tempo.

Cristiano Ronaldo 5 - Ha vissuto quasi sempre serate migliori. Dopo un buon primo tempo, nella ripresa va esclusivamente alla ricerca della giocata individuale. Che non gli riesce.