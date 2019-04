Le pagelle della Juventus - CR7,che precisione! Svista di Szczesny

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Risultato finale: Inter-Juventus 1-1

Szczesny 5 - Il suo errore indirizza la partita sui binari nerazzurri: viene sorpreso dopo sette minuti dal tiro al volo di Nainggolan, tocca la sfera ma non evita il gol.

Joao Cancelo 5 - In difficoltà contro un Perisic in serata. Spinge meno del solito e si concentra sulla fase difensiva, che non è il suo forte.

Bonucci 6 - Nella prima mezz'ora ci capisce poco contro un Icardi che non gli dà mai punti di riferimento. Poi, alla distanza, il bomber di Rosario perde smalto e lui prende le misure.

Chiellini 6 - Anche lui come Bonucci è in difficoltà nei primi 30 minuti. Poi anche la sua partita, col passare dei minuti, migliora sensibilmente.

Alex Sandro 5.5 - Prestazione anonima fino all'infortunio. Non sta vivendo la sua stagione migliore e la gara di stasera ne è la controprova. Dal 49esimo Spinazzola 6.5 - Più fresco e in palla, rispetto ad Alex Sandro attacca meglio la fascia mancina.

Emre Can 6 - Parte sulla linea dei difensori, poi dopo poco si sposta a centrocampo. Ma l'Inter sembra meglio messo in campo, ha più motivazioni e le fa valere. Molto più in palla nella ripresa.

Pjanic 6.5 - Non sempre nel vivo del gioco, ma è decisivo nell'azione del pari col colpo di tacco che permette a Cristiano Ronaldo di bucare Handanovic.

Matuidi 5.5 - In affanno, paga la maggiore lucidità dei centrocampisti dell'Inter. Dal 60esimo Kean 6 - Il suo ingresso dà maggiore peso all'attacco bianconero.

Cuadrado 5.5 - Troppo discontinuo per fare la differenza, anche se nella ripresa ha più spazi a disposizione e prova qualche giocata in più.

Cristiano Ronaldo 7.5 - L'ha riequilibrata quasi da solo. Ha suonato la carica quando il match sembrava saldamente tra le mani dell'Inter e ha trovato la rete del pareggio con un colpo da biliardo: pallone in buca d'angolo.

Bernardeschi 5 - Opaco, confuso. Si vede poco, solo con un tiro dalla distanza scoccato dopo 18 minuti. Dall'86esimo Pereira s.v.