Le pagelle della Juventus - CR7 devastante, Cancelo inarrestabile

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6 - Poco impegnato, attento quando chiamato in causa.

Cancelo 7 - È in una forma strepitosa, spesso sulla destra è inarrestabile. Suo il cross per il gol di Bentancur che rompe il ghiaccio. Sfiora anche la gioia personale, Scuffet gliela nega con una parata prodigiosa.

Bonucci 6.5 - Partita di ordinaria amministrazione, gestisce la retroguardia con serenità e sicurezza.

Chiellini 7 - Gestisce di mestiere la pratica Lasagna. Annullato lui, annullata l'Udinese.

Alex Sandro 6.5 - Lavora sui fianchi con Cancelo fino a far cedere la diga friulana. Nella ripresa salva sulla linea la palla che può riaprire la partita.

Bentancur 7 - Allegri lo premia lanciandolo dal primo minuto e lui duetta che è un piacere con Pjanic e non solo. Il suo gol è perfetto per qualità tecniche e tattiche.

Pjanic 6.5 - Recupera, detta i tempi, smista palloni. Il centrocampo è suo. (dall'89' Barzagli sv).

Matuidi 6 - Solita qualità e quantità: inserimenti in area, ripiegamenti, coperture su Alex Sandro. Resiste un tempo, poi deve cedere per un problema fisico. (dal 46' Emre Can 6 Entra a partita già in cassaforte).

Dybala 6.5 - Arretrato il baricentro ha sempre meno occasioni per segnare o addirittura tirare in porta. Questo però non gli toglie i colpi di genio: dà li via all'azione del vantaggio mandando a spasso Fofana. (dal 66' Bernardeschi 6 - Entra bene in una gara già chiusa. Scuffet gli nega il gol).

Cristiano Ronaldo 7.5 - Attorno a lui c'è l'inferno, lui è un fenomeno anche a isolarsi. Il suo gol che chiude la partita è un capolavoro. Sfiora il bis e serve assist splendidi.

Mandzukic 6.5 - Meriterebbe il gol per il gran lavoro che fa. Ha la sfortuna di trovare un super Scuffet. Suo il suggerimento per Cristiano Ronaldo, continua a servire palloni d'oro anche nella ripresa.