Le pagelle della Juventus - CR7 freddissimo. Szczesny decisivo

Szczesny 6,5 - Sempre pronto nel primo tempo quando salva la Juve in almeno due occasioni. Fondamentale il suo riflesso sul colpo di tacco di Chiesa. Nella ripresa viene impegnato meno ma le sue parate sono state comunque decisive.

Cuadrado 6 - Spinge molto e tiene a bada Dalbert. Si vede molto in fase offensiva, il suo contributo è stato importante, anche nei momenti di sofferenza.

De Ligt 7 - Attento e preciso in copertura, nel primo tempo fa valere tutto il suo fisico con Cutrone e Chiesa e anche nel secondo è bravo a non concedere tanto. Nel finale si regala la gioia del gol.

Bonucci 6,5 - Dirige la difesa come al solito. Decisiva la sua chiusura su Chiesa nel primo tempo. L'attacco della Fiorentina gli fa trascorrere un pomeriggio movimentato ma il capitano è sempre attento.

Alex Sandro 6 - Prova sufficiente per il terzino brasiliano che si limita a fare il suo compito senza strafare.

Bentancur 6,5 - Mette sostanza in mediana. L'uruguaiano è sempre più fondamentale per Sarri che difficilmente vuole fare a meno del suo dinamismo.Si guadagna poi il rigore che chiude la partita, anche se i dubbi restano.

Pjanic 6 - Suo il tiro da cui nasce il rigore che porta in vantaggio la Juventus. Per il resto va a cercarsi i palloni anche se marcato stretto da Chiesa e Cutrone. Prova sufficiente per il bosniaco.

Rabiot 6,5 - Il suo momento di forma continua, sta bene e si vede. Prova anche a cercare il gol con un tiro da fuori ma Dragowski è bravo a dirgli di no. (Dall'88' Matuidi sv).

Douglas Costa 6,5 - Sarri lo preferisce sia a Dybala che a Ramsey e il brasiliano ha ripagato la fiducia dell'allenatore. Le sue accelerazioni mettono sempre in difficoltà la difesa della Fiorentina. (Dall'83' Bernardeschi sv).

Higuain 5,5 - Tanto movimento ma zero occasioni da rete. La difesa della Fiorentina lo ingabbia a dovere. (Dal 67' Dybala 6 - Fa poco più del suo compagno di squadra. Molto generoso nel ripiegare e aiutare la squadra nella fase difensiva).

Ronaldo 7,5 - Nona giornata consecutiva in gol per CR7, freddissimo dal dischetto al 40' per il vantaggio della Juve, così come all'81' quando spiazza Dragowski dando il doppio vantaggio ai suoi.