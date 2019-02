Le pagelle della Juventus - CR7 letale, Mandzukic rovina tutto al 93'

Risultato finale: Juventus 3, Parma 3.

© foto di www.imagephotoagency.it

Perin 5 - Rovina la sua media eccezionale stasera e sul 3-3 avrebbe potuto fare sicuramente di più.

Cancelo 6,5 - In gare così bloccate, la sua fase offensiva è una chiave di volta importantissima. La Juve lo sfrutta nel modo migliore e se arriva qualche dimenticanza difensiva, il perdono è dovuto.

Caceres 6 - Ottimo primo tempo, mentre la ripresa è meno brillante: Inglese è un cliente difficilissimo, Gervinho imprendibile nello spazio. Soffre e partecipa al naufragio.

Rugani 6 - Il gol del bis sembra chiudere la partita, ma proprio la sua mancata chiusura su Gervinho riapre tutto e dà fiducia al Parma.

Spinazzola 6 - Attacca con buona continuità, senza però lasciar scoperto il suo lato. Biabiany non tocca palla, ma quando Kucka si allarga sono guai.

Khedira 6,5 - I suoi inserimenti sono mortali per la difesa del Parma: sfortunatissimo, torna a casa con un solo punto e due pali. Dal 79' Bentancur.

Pjanic 6 - A livello qualitativo ha pochi eguali in campo: la sfrutta solo a tratti, come per Matuidi il ritmo non è quello di qualche settimana fa.

Matuidi 6 - Se all'andata il francese era sembrato un alieno, oggi la gara dell'ex PSG è decisamente "terrestre". Manca il solito ritmo, anche se tatticamente è prezioso.

Douglas Costa 6,5 - Il Parma non gli dà modo di sprintare, ma riesce comunque a dare un saggio della sua tecnica sopraffina a dispetto dell'unico tempo concesso da Allegri. Dal 46' Bernardeschi 6 - Aggiunge sostanza, ma rispetto al compagno ha meno spunti. Esce per infortunio, non una buona notizia. Dall'86 Emre Can sv.

Mandzukic 6 - Quando si allarga fa malissimo, paradossale per un centravanti. Cross perfetto per Ronaldo in occasione del 3-1. Sessantacinque minuti perfetti, rovina tutto con la palla persa che regala il pareggio al Parma.

Ronaldo 8 - Bravo a rendersi pericoloso, con la pioggia battente, grazie ad un violento destro da fuori. I due gol sono da attaccante consumato, quasi ordinaria amministrazione per un cinque volte Pallone d'Oro.