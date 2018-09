Le pagelle della Juventus - CR7 male, Matuidi canta e porta la croce

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 5,5 - Parecchio incerto nel primo tempo: Stulac lo sorprende, imperfetto anche in occasione del gol di Gervinho, con il tocco di Inglese che lo mette fuori causa.

Cuadrado 6,5 - Eccellente lavoro difensivo stasera, mentre davanti lo si vede più di rado, con la Juve che concentra gli sforzi sull'out di sinistra.

Bonucci 6 - Gara di ordinaria amministrazione, il pressing del Parma non lo facilita ma gioca con la consueta sicurezza.

Chiellini 6 - Inglese gli crea parecchi grattacapi col suo gioco da pivot vecchio stile, ma se la cava bene.

Alex Sandro 7 - Devastante a sinistra, aiutato anche dal disinteresse di Gervinho per la fase difensiva.

Khedira 5,5 - Poco in evidenza: nella ripresa lo si nota solo per il cambio e per un gol mangiato da ottima posizione. Dall'80' Dybala sv.

Pjanic 6 - Prende un'ammonizione evitabilissima, ma gioca con la consueta personalità e capacità di rendere geometrico il calcio. Dal 73' Emre Can 6 - Allegri azzecca il cambio, inserendo in mezzo all'azione un colosso difficilissimo da superare.

Matuidi 7 - Tanto lavoro oscuro, altrettanto chiaro: segna con un inserimento dei suoi, dopo splendido lavoro di Mandzukic e regala tre punti pesanti alla Juve.

Bernardeschi 5 - Brutta prova: tatticamente è sempre a metà tra la mezzala e l'ala atipica, compie un brutto fallo e una evidente simulazione. Dal 55' Douglas Costa 6,5 - Entra bene, raccogliendo anche un palo col solito sinistro a girare, ma stasera la Juve ce la fa anche senza le sue accelerazioni mortifere.

Mandzukic 7 - Segna un gol di caparbietà e fortuna, ma l'assist per Matuidi è tutta farina del suo sacco. Di una utilità spaventosa.

Ronaldo 5 - Peggiore in campo: se nel primo tempo è in ombra, nella ripresa si prende la ribalta sbagliando nell'ordine: un facile gol, uno stop, un cross e finisce anche per avviare una ripartenza del Parma.