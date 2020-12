Le pagelle della Juventus - CR7 surclassa l’eterno rivale, McKennie is on fire

vedi letture

Barcellona-Juventus 0-3

(13’ e 52’ Ronaldo, 20, McKennie)

Buffon 6,5 - 17 stagioni con almeno una presenza in Champions League. Qualche parata facile, una da fenomeno contro un fenomeno.

Danilo 6,5 - Un solo passaggio a vuoto, quando fa sudare freddo tutta la squadra per un pallone regalato al Barça. Per il resto, la conferma che dalle sue parti la Signora ha soltanto certezze.

Bonucci 7 - Nel finale ci sarebbe anche la gloria del gol. Leader carismatico e senza sbavature di una difesa che non sbaglia nulla.

De Ligt 7 - All’andata ci siamo soffermati tanto sull’assenza di Cristiano Ronaldo. Forse, la sua era ancora più pesante. Un muro. Vacilla solo quando stende Griezmann in area: per sua fortuna il francese era in fuorigioco.

Alex Sandro 7 - È tornato? Al miracolo si gridi con calma, ma il brasiliano svernicia il talento Dest, che sarà pure giovane ma non è l’ultimo arrivato. Ha nelle sue corde entrambe le fasi, se avesse ritrovato la condizione e la convinzione sarebbe il miglior acquisto possibile.

Cuadrado 7 - L’arma impropria di Pirlo sulla corsia destra, questa volta qualche metro più avanti. Cervello della squadra dislocato sulla fascia, l’intesa con il collega qui sotto promette bene. (Dall’85’ Bernardeschi s.v.).

McKennie 7,5 - Il gol nel derby, poi questo gioiello in sforbiciata al Camp Nou. Come dicono dalle sue parti, il ragazzo is on fire.

Arthur 7 - Stravince il confronto diretto con Pjanic. Prende qualche rischio di troppo, ma se la cava come uno scooter nel traffico di una metropoli. (Dal 71’ Bentancur 6,5 - Entra e capisce l’antifona, prova subito ad affondare).

Ramsey 6,5 - Molta intelligenza, come piace dire al Maestro, qualche pausa in una partita più che positiva. Da lui nasce l’azione del 2-0. (Dal 71’ Rabiot 6 - Come l’uruguaiano, entra bene in gara. Nella serata che, non per colpa sua, rischia di portarlo definitivamente indietro nelle gerarchie)

Morata 7 - Un giallo stupido, tante cose brillanti. Guardando il tabellino si direbbe che non è la sua serata, invece manda a spasso mezza difesa avversaria e dà un riferimento costante ai suoi compagni. Imprescindibile. (Dall’85’ Dybala s.v.).

Ronaldo 8 - Pronti via, esulta in casa dell’eterno rivale, su rigore. Offre il bis nel secondo tempo, sempre dal dischetto. La cosa migliore? Il recupero difensivo su Messi nel finale. Alla faccia della carta d’identità e del tempo che passa. Surclassa la sua nemesi. (Dal 90’+1 Chiesa s.v.).

Pirlo 7,5 - La gara perfetta. Manda in campo la squadra che forse ha sempre avuto in testa, se non negli uomini almeno nel modo di giocare. Vince nella serata più importante della sua breve carriera da allenatore, si gode il suo primo big match, si prende la rivincita sull’andata e forse anche sulle tante critiche. Una piccola lezione a Koeman: dalle crisi si può uscire.