Le pagelle della Juventus - De Ligt grande protagonista, Pipita d'oro

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6,5 - Serata di tutto riposo, o quasi. Risulta infatti decisivo con un intervento di puro istinto su sinistro violento di Ansaldi. I grandi portieri sanno di doverlo essere sempre.

Cuadrado 6 - Meno prorompente rispetto alle recenti prestazioni, forse preoccupato dalle avanzate di Ansaldi. Si fa ammonire presto e rischia in un paio di occasioni anche il bis.

Bonucci 6,5 - Lascia il lavoro sporco al compagno e si gode una serata di relativa tranquillità, in cui gestisce alla perfezione i movimenti di tutta la fase difensiva.

De Ligt 7 - Ancora braccio, ancora in area di rigore: sarebbe il terzo rigore causato della stagione, ma il VAR dice no, contraddicendosi. Buon per l'olandese, non certo un campione di fortuna. Non si scoraggia e gioca una delle gare più pulite della sua esperienza bianconera, rischiando anche di andare in gol.

De Sciglio 5 - Inizia maluccio, continua peggio: in continuo affanno sulle frecce granata che popolano la fascia destra, perde anche un duello in velocità con Belotti, non propriamente uno specialista nello slalom.

Bentancur 6 - Da mezzala non dà il meglio di sè, non stasera almeno. Degli inserimenti "alla Khedira" non v'è traccia e l'intensità della mediana granata è un buon rimedio alle capacità di palleggiare di quella bianconera. Dal 77' Khedira sv.

Pjanic 6,5 - Alza il livello del gioco solo scendendo in campo: tra tocchi deliziosi e regia puntuale, è comunque l'unico a verticalizzare con profitto.

Matuidi 6 - Tanto lavoro sporco, ma non gli inserimenti senza palla in area di rigore che lo hanno reso uno dei centrocampisti insostituibili nella Juve di Allegri.

Bernardeschi 5 - Delude, ancora. Troppe pause nella sua partita e quando tocca la palla, non dà mai la qualità che servirebbe per alzare il tiro. Dal 67' Ramsey 6,5 - Fa molto di più nel compagno in poco più di venti minuti, divorandosi anche una palla gol molto importante che avrebbe chiuso la contesa in netto anticipo sul tripliche fischio di Doveri.

Cristiano Ronaldo 6 - Sbatte su Sirigu due volte, una per tempo, e ingaggia un duello a tutto campo con Izzo in cui tutto è concesso. In crescita evidente la coordinazione con Dybala.

Dybala 6,5 - Viene incontro, conclude, costruisce: ma senza Higuain l'area rimane pericolosamente vuota. Il feeling con Ronaldo è buono, esce dopo un'ora ma non era certo tra i peggiori in campo. Dal 60' Higuain 7 - Cambia il volto della fase avanzata: prima un bolide che chiama Sirigu all'ennesimo miracolo, poi l'assist che decide il Derby della Mole. Molto molto difficile rinunciare a lui in questo momento.