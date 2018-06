Le pagelle della Juventus - Del Favero insicuro, Olivieri l'ultimo a mollare

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Del Favero 5 - Non la sua migliore partita: rischia una frittata enorme con un liscio in area piccola e in generale appare poco sicuro quando chiamato a giocare coi piedi.

Vogliacco 6,5 - Si mette sulle tracce di Colidio e lo annulla completamente. Bene anche in fase di impostazione.

João Serrão 5,5 - Dopo un involontario tentativo di omicidio ai danni del guardalinee (pallonata fortissima da un paio di metri) si fa notare per un paio di dormite di troppo. Dal 68' Morachioli sv.

Zanandrea 6,5 - Preciso e ruvido quanto basta in ogni chiusura, dalle sue parti non si passa.

Di Pardo 6 - Bene in fase difensiva, non altrettanto in quella offensiva: il duello con Sala non emoziona.

Portanova 5,5 - Si muove tanto ma gli inserimenti in area latitano e spesso le due punte sono troppo isolate dalla squadra. Dal 77' Montaperto sv.

Leandro Fernandes 6 - Solito perno della manovra: in difesa e a centrocampo tutti si appoggiano a lui.

Merio 5,5 - Più presente negli inserimenti ma meno coinvolto dai compagni nella manovra. Dal 68' Capellini 5,5 - Ha un buon pallone per fare 1-1, ma lo spreca.

Tripaldelli 6,5 - Lo scontro con Tripaldelli è esaltante e vede in ballo due agonisti notevoli: difficile individuare un vincitore, di certo sono due dei protagonisti di questa semifinale.

Jakupovic 5,5 - Inizia bene (calcio di punizione violentissimo dopo dieci minuti) ma piano piano esce dal gioco, fino a diventare invisibile.

Olivieri 6,5 - Ha voglia di spaccare il mondo ma la difesa nerazzurra è un osso duro, specie sui palloni alti. Si rende pericoloso in velocità.