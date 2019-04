Le pagelle della Juventus - Determinanti gli ingressi di Pjanic e Kean

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Juventus-Milan 2-1

Szczesny 6 - Non ha colpe sul gol subito. Sicuro sulle uscite alte, attento tra i pali.

Rugani 5.5 - Gioca in modo ordinato, fa quel che può, ma quando Piatek lo punta va in difficoltà.

Bonucci 5 - Delittuoso il suo passaggio in verticale sul gol che sblocca la partita, quando il Milan attacca a pieni giri va sempre in difficoltà. Meglio quando ha spazi e tempi per impostare: da un suo lancio nasce il rigore del pari.

Alex Sandro 5 - Pesce fuor d'acqua da terzo di difesa, dopo pochi secondi una sua uscita a vuoto permette a Suso di servire un pallone d'oro a Piatek. Meglio da quarto di difesa, anche se al 35esimo Fabbri lo grazie perché il suo tocco col braccio era da sanzionare con un calcio di rigore. Nel secondo tempo sfiora il gol con un colpo di testa.

De Sciglio 5.5 - Prestazione scialba, sia da esterno di centrocampo che da quarto di difesa. Corre tanto sulla corsia destra, ma non riesce mai ad essere incisivo.

Bentancur 6 - In occasione del gol che sblocca la partita, non si accorge del pressing di Bakayoko. Sale d'intensità nella ripresa.

Emre Can 6 - Una gara condizionata da una doppia botta alla caviglia, è costretto a chiedere il cambio dopo 24 minuti. Dal 25esimo Khedira 6.5 - Ordine, disciplina e ritmo. Anche quando non è al 100% può dire la sua in questa Juventus da protagonista.

Bernardeschi 6.5 - La partita inizia come mezzala sinistra, ma Allegri lo sposta almeno due volte di posizione nel corso dei primi 60 minuti. Continui cambi di posizione che si interrompono quando Allegri decide di sgravarlo da compiti difensivi, permettendo così a Bernardeschi di mettere in mostra la sua versione migliore.

Spinazzola 6 - Tanta corsa, poca sostanza. Si muove bene e spesso senza palla, manca sempre l'ultimo passaggio. Dal 61esimo Pjanic 7 - Decisivo. Da una sua verticalizzazione nasce il gol del definitivo 2-1.

Dybala 6.5 - Non il pomeriggio migliore. Ma la nota positiva è da ritrovare proprio in questo aspetto perché è un suo guizzo a riportare in parità il match: si guadagna il rigore su lancio di Bonucci e lo trasforma con freddezza. Dal 66esimo Kean 7.5 - E adesso chi lo ferma più? Ancora una volta decisivo, una conclusione potente e precisa che lascia di sasso Reina. E porta la Juventus a un passo dallo Scudetto.

Mandzukic 6 - Non è ancora al 100%, ma la prestazione è di grande generosità.