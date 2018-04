Le pagelle della Juventus - Douglas Costa decide, delude Dybala

Risultato finale: Juventus-Sampdoria 3-0.

Buffon 6 -Una gran parata su Quagliarella poi più nulla. Sempre attento, soprattutto quando arrivano palloni alti nell’area piccola.

Höwedes 7 - La voglia è tanta e in alcune scelte pecca di generosità. Ma poi si inventa un gran bel gol, con un inserimento perfetto.

Rugani 6 - Non ha molto lavoro da compiere, ma lascia pochi spazi e non permette mai la verticalizzazione. Molto attento nell’uno contro uno.

Chiellini 6 - Come il compagno di reparto non forza quasi mai la mano, gestendo sempre il pallone quando spiove dalle sue parti. Nel secondo tempo rischia molto, ma Ramirez non trova la porta.

Asamoah 6 - Compie entrambe le fasi con molto sacrificio. Non sbaglia quasi nulla, solita abnegazione durante tutto il match.

Khedira 7 - Quando si inserisce senza palla spacca la partita e, come capita spesso, segna. Un giocatore di qualità, indispensabile per questa Juventus. (Dall’81’ Struraro s.v.).

Pjanić 5.5 - Si abbassa troppo e non riesce a far circolare il pallone come vuole. La Sampdoria fa densità, lui non riesce a verticalizzare. (Dal 43’ Douglas Costa 8 - Entra in campo e spacca il match con tre assist. Giocate decisive, un passo totalmente diverso).

Matuidi 6 - Qualche sbavatura di troppo rispetto ai compagni di reparto, ma recupera moltissimi palloni. Manca in inserimento, pensa di più alla copertura.

Cuadrado 6 - Una partita attenta, con poche giocate solitarie. Si appoggia molto, si sacrifica su tutta la fascia. Manca nel finale, ma si vede che sta ancora recuperando.

Mandžukić 7 - Nonostante sia una punta centrale, svaria su tutto il fronte d'attacco. E sblocca una sfida difficile, con un grandissimo inserimento.

Dybala 5.5 - Un paio di inserimento, una sola conclusione in portar impallata dalla difesa ospite. Galleggia tra le linee, non incide mai. (Dal 66’ Bentancur 6 - Entra bene in campo, contiene molto bene gli avversari).