Le pagelle della Juventus - Dybala folleggia, Ronaldo non tira in porta e segna

MILAN-JUVENTUS 1-1

Buffon 6,5 - Quarantadue anni e non sentirli. Chiude la porta più volte, su Rebic, Calabria e Ibrahimovic. Si può eccepire che non la blocchi quasi mai, ma non mette mai in difficoltà i compagni. Sul gol non spinge troppo con le gambe ed è colpevole, meno degli altri.

De Sciglio 5 - Sull'1-0 sembre quasi sorpreso che Ibrahimovic non prenda la palla, quindi è troppo distante da Rebic quando deve accorciare (dal 70' Higuain 5 - Subissato di fischi dallo Stadium, i suoi venti minuti sono tutti in un fallo di mano abbastanza goffo).

Bonucci 5,5 - Colpevole come praticamente tutta la retroguardia sul gol di Ibra, alle volte Rebic gli va via in velocità.

De Ligt 5,5 - Prende un colpo proibito da Ibrahimovic, poi cerca di prendere le misure alla bell'e meglio.

Alex Sandro 6 - Discreta la sfida con Castillejo, non sfigura ma alle volte è troppo scolastico.

Ramsey 5 - Sembra un pesce fuor d'acqua, viene colpito da Bennacer in area ma va giù goffamente, ingannando l'arbitro. Pochi i passaggi azzeccati (dal 63' Bentancur 5,5 - Cerca di dare un peso specifico maggiore del gallese).

Pjanic 5 - Va piano e tutta la manovra ne risente, tanto che il regista sembra essere Dybala e non lui.

Matuidi 5,5- Ci mette la consueta quantità, correndo anche per gli altri. Poi però pecca in lucidità quando è vicino all'area di rigore (dal 74' Rabiot s.v.).

Cuadrado 6 - È il più attivo dalle parti di Donnarumma, con un paio di conclusioni dalla distanza. Da terzino rischia il patatrac su un lancio agilmente controllabile.

Dybala 6,5 - Non fa il centravanti, questo è certo. E quindi il rischio è di essere troppo leggeri davanti, anche se prova a folleggiare qui e là. Il migliore in avanti, ma senza un centravanti ha qualche problema.

Ronaldo 6,5 - Viene francobollato, non combina granché rispetto al solito. Anzi, non tira mai in porta e questa è una novità. Poi però, al novantesimo, ha il guizzo della rovesciata. Trasforma freddamente dagli undici metri.

Sarri 5 - La sua Juventus è lenta, prevedibile, tanto che Ronaldo non riesce nemmeno a crearsi la giocata giusta se non con il caso. Senza centravanti Romagnoli e Kjaer hanno vita facile. Salvato dal rigore.