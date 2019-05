Le pagelle della Juventus - Dybala fuori dai radar, Chiellini solita roccia

Sampdoria-Juventus 2-0

Pinsoglio 6 - Sorpreso da Defrel nei minuti finali, dopo una gara tutto sommato decisamente tranquilla. Non può nulla sul gol capolavoro di Caprari.

Cáceres 6 - Decisamente meglio in difesa, quando aiuta Chiellini raddoppiando la marcatura su Quagliarella.

Chiellini 6,5 - Chiude il campionato con una prestazione da manuale. Nessuna sbavatura, arginato senza problemi il capocannoniere del campionato . (Dal 65' Bonucci 5.5 - Si fa sorprendere da Defrel nei minuti finali: l'attaccante si libera del centrale bianconero con una finta e trova il gol)

Rugani 5,5 - Primo tempo tutto sommato senza troppo sbavature. Nel finale si addormenta come il resto della squadra e la Sampdoria segna due gol

De Sciglio 6 - Normale amministrazione sulla fascia: un po' timido in difesa, meglio quando deve arrivare al cross sul fondo.

Cuadrado 5,5 - Nonostante la sua velocità, si fa anticipare quasi sempre da Colley.

Bentancur 6 - La sua crescita in questa stagione è stata costante. Impegna Rafael con una bella conclusione(anche se il gioco era fermo per offside dello stesso centrocampista), smista un'infinità di pallone ed è pericoloso con i suoi inserimenti.

Can 6,5 - Gara di personalità in mezzo al campo. Tocca tantissimo palloni, sempre in pressing sul portatore di palle. Costretto ad uscire per un problema fisico dopo uno scontro di gioco. (Dal 59' Portanova 6 - Un altro ragazzino gettato nella mischia, corre e si impegna: una prestazione positiva per il classe 2000)

Pereira 6 - Terza presenza in campionato, la prima da titolare. Buona personalità ed una conclusione che avrebbe meritato maggior fortuna. (Dal 75' Nicolussi-Caviglia S.V

Kean 5,5 - Trova la rete, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Per il resto si vede pochissimo.

Dybala 5 - Si vede ancora meno rispetto a Kean. Nel primo tempo per poco non trova il gol su una ribattuta di Sala, poi sparisce dai radar.