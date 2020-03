Le pagelle della Juventus - Dybala, gol da fuoriclasse. Per Sarri serata perfetta

Risultato finale: Juventus-Inter 2-0

Szczesny 6 - Poco impegnato, ma quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto.

Cuadrado 6.5 - Spinge meno del solito e si concentra sulla fase difensiva dimostrando buona lucidità. Ottime marcature e poche sbavature.

Bonucci 6.5 - Guida nel migliore dei modi la retroguardia bianconera. Con l'aiuto dei compagni di reparti annulla il temibile attacco nerazzurro.

De Ligt 6.5 - Nel primo tempo è il calciatore della Juventus più pericoloso: per due volte, infatti, va vicino al gol su azione d'angolo. In fase difensiva prestazione attenta: non concede spazi a Lukaku e Lautaro.

Alex Sandro 6.5 - Spinge con regolarità anche a costo di concedere qualche spazio a Candreva in ripartenza. Prestazione positiva. Dal 79esimo De Sciglio s.v.

Ramsey 7.5 - Fa saltare il banco dopo un primo tempo pallido. Al nono della ripresa, s'avventa su una palla vacante nell'area avversaria e sblocca la partita. Fornisce a Dybala l'assist per il gol del 2-0.

Bentancur 7 - Gioca bene in cabina di regia. Pratico e preciso, fa sempre il movimento giusto per ricevere il pallone e poi smistarlo. Da un suo lancio nasce la rete del 2-0.

Matuidi 7 - Sarri lo preferisce a Rabiot e la mossa è quella giusta. Parte fortissimo e sfiora il gol dopo sedici minuti. Nella ripresa, decisivo il suo inserimento sul gol che sblocca la partita.

Douglas Costa 6.5 - E' la mossa a sorpresa di Maurizio Sarri. Seppur non al 100%, il brasiliano viene schierato dall'inizio per provare a far saltare il banco e pur senza strafare l'ex Bayern dà il via all'azione che dopo 59 minuti sblocca la partita. Dal 59esimo Dybala 7.5 - Entra e mette subito il sigillo sulla partita con una giocata da fuoriclasse. Bellissimo il suo gol, che costruisce con un paio di giocate di grande qualità e confeziona con un tocco d'esterno.

Higuain 6.5 - Preferito a Dybala, è costantemente nel vivo della manovra offensiva e quando ha il pallone mostra sempre lucidità. Dall'83esimo Bernardeschi s.v.

Cristiano Ronaldo 6.5 - Buon momento di forma, va sempre alla ricerca del pallone e occupa l'area avversaria quando la Juventus costruisce gioco sulle fasce. Sul gol che sblocca la partita, ci mette il suo zampino mettendo in difficoltà i centrali dell'Inter nell'area piccola.

Maurizio Sarri 7.5 - Tanto criticato nelle ultime settimane quanto preciso nell'indovinare tutte le scelte questa sera. Sia dall'inizio che a gara in corso. Coraggioso nell'inserire Dybala dopo il gol di Ramsey, un coraggio che viene premiato dalla rete del 2-0.