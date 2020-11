Le pagelle della Juventus - Dybala non va, Ramsey in confusione. Si salvano Morata e Chiesa

Szczesny 6 - A volte si prende qualche iniziativa di troppo, ma alla fine non sbaglia mai. Bella la parata su Schiattarella nel primo tempo. Nell'azione dopo, però, subisce un gol su cui non ha colpe.

Cuadrado 5,5 - Spinge, com'è ovvio che sia, e serve spesso bene i compagni nel primo tempo. Nella ripresa, però, sbaglia più di una scelta.

Danilo 6 - Si adatta abbastanza bene anche da centrale in una difesa a due, dopo aver già dovuto vivere il passaggio da terzino a difensore di destra in una linea a tre.

De Ligt 7 - Se c'è da impostare, lo fa bene. Se c'è da coprire, è sempre pronto. Le marcature non le sbaglia, gli uno contro uno men che meno. Volessimo trovargli un difetto, diremmo che gli manca solo il dono dell'ubiquità: ce ne vorrebbe altri dieci col medesimo atteggiamento.

Frabotta 5,5 - L'atteggiamento è giusto, i limiti però ci sono e vengono fuori soprattutto nella ripresa. Qualche appoggio sbagliato di troppo.

Chiesa 6 - Se parte in campo aperto è mostruoso e lo dimostra alla prima azione con uno strappo che vale una palla gol. Ma ha ancora qualche difficoltà a leggere i momenti della partita, con la conseguenza naturale negli sbagli di scelta in qualche occasione. Dal 69' Bernardeschi 5 - Troppi sbagli in tocchi anche a banali. Non cambia le cose.

Arthur 5,5 - Vede più gioco dei compagni e spesso va in verticale. Testa girevole e piede morbido, sta entrando bene negli schemi. Quando tocca palla è allegro, senza palla deve migliorare. Come come nelle situazioni in cui sono gli avversari ad avere il pallone tra i piedi. Dal 63' Bentancur 5,5 - Si vede pochissimo, entra e non incide.

Rabiot 5,5 - Un paio di buone percussioni palla al piede, qualche duello fisico e poco altro. Non il miglior Rabiot.

Ramsey 5 - Gioca sulla fascia sinistra, in un ruolo in cui fa fatica ad adattarsi. Non trova mai la posizione, quando dopo un'ora di gioco lascia il campo è ancora ignota la sua mansione in questo 4-4-2. In confusione. Dal 63' Kulusevski 5 - Stavolta non riesce a dare il suo apporto alla causa in una mezzora complicata per tutta la Juve.

Morata 7 - E' in uno stato di grazia e in questo momento nettamente il giocatore in più della Juventus. Strepitosi dribbling e sinistro (piede debole) a incrociare sul gol, così come le fiammate solitarie. E' diventato uno splendido attaccante e, ad oggi, resta la miglior spalla per CR7.

Dybala 5 - Fascia al braccio, ancora una volta. Prestazione deludente, ancora una volta. Eppure il primo tempo, fatto di guizzi e rifiniture precise, aveva fatto presagire altro. Un erroraccio davanti a Montipò, poi, ad inguaiare tutto. Si spegne. Da quel momento solo ombre, poca lucidità, pure una palla gol sulla quale è bravo il portiere. Ma non è periodo.

Andrea Pirlo 5,5 - Un'altra serata in cui torna a casa con una valigia piena di punti interrogativi. Nel primo tempo il suo 4-4-2 pare funzionare, anche se qualche cattivo presagio sulla catena sinistra con l'adattato Ramsey e Frabotta c'era già stato. Nella ripresa, poi, la Juventus scompare e lui non riesce a scrollarsi il torpore di dosso neanche con le infinite risorse presenti in panchina. La palla comincia a girare troppo lentamente e per il suo calcio questo è letale. La strada è ancora lunghissima.