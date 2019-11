Le pagelle della Juventus - Dybala pazzesco. Ronaldo, che succede?

Juventus-Atletico Madrid 1-0 (Dybala 45'+2)

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Szczesny 6.5 - Tira giù la saracinesca quando serve. E quando serve è quanto basta, per accompagnare guantoni e sorriso silenzioso compresi la Juventus agli ottavi di finale, al primo posto del girone.

Danilo 6.5 - Vince il ballottaggio con Cuadrado per una maglia dall'inizio. La spinta sulla destra e il contenimento sulle avanzate dell'Atletico Madrid gli valgono la prima grande promozione della stagione.

Bonucci 7 Dirige e orchestra, scarpette arancioni per distinguere l'inusuale classe del playmaker dalla grinta del centrale difensivo. Bonucci è attualmente e per distacco il miglior difensore d'Italia.

De Ligt 7.5 - Gambe in spalla e spalla sulle gambe, l'olandese tiene Morata con piglio, fisico e fare da mestierante scafato. Una scivolata nel primo tempo è un sorriso in faccia ai fisioterapisti della prima ora.

De Sciglio 6.5 - La sempiterna discussione su De Sciglio si scontra con una prestazione sontuosa, da giocatore moderno, intelligente, tecnico, tattico. Una serata di grazia, o l'inizio di una nuova era. Ai posteri la sentenza, alla corte le sentenze.

Bentancur 6.5 - Polivalente, stavolta da interno, l'uruguagio mette garra e classe al servizio del gioco di Sarri. Quando non si vede c'è, quando si vede c'è ancor di più. Oscuro tessitore della manovra bianconera. (dall'86' Khedira ng)

Pjanic 6.5 - Il solito lavoro di elegante frangiflutti e di intelligente manovratore dell'azione. La pagelle risuona sempre con le solite note ed è sintomo di un'intesa che funziona quasi meccanicamente con le idee di Sarri.

Matuidi 6 - Più accentrato del solito perché l'Atletico Madrid ha maglie strette come il nylon. Così cerca di strapparle coi muscoli, lasciando le cuciture della fascia alle sgroppate di De Sciglio.

Ramsey 6 - Thomas Partey, che ha il fisico da portuale, lo scaraventa spesso nel mare delle idee perse. E' otto e mezzo più che dieci, stasera non s'inserisce come Sarri gli chiede ma è bravo a fare da galleggiante tra i reparti. (dal 63' Bernardeschi 6.5 Entra, dribbla un uomo esplode il sinistro. Palo. Sei e mezzo, come minimo)

Cristiano Ronaldo 5 - Esiste un caso Cristiano Ronaldo? O esiste solo un campione in difficoltà? L'una non esclude l'altra. Insieme, però, hanno raccontato novanta minuti complicati, di sudore, rabbia, errori. E dell'abbraccio dei suoi tifosi, che è la medicina più importante per ripartire.

Dybala 8 - Una prestazione di maradoniana memoria. Gli agganci e i tacchi, la punizione, il gol. Il firmamento Juventus ha ritrovato la sua stella, il suo dieci, il suo campione. Con la gioia di giocare e di vincere. (dal 76' Higuain 6.5 Entra bene. Come sempre, ultimamente. Giocatore ritrovato, campione rilanciato. I piccoli dettagli lo raccontano più dei gol).